Συμφωνία ΕΕ – Ινδίας: Απογοητευμένος από τους Ευρωπαίους δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

«Μεγάλη απογοήτευση» προκαλούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δήλωσε σήμερα (28.01.2026) ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξαιτίας της εμπορικής συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ της Ινδίας και της ΕΕ, την ώρα που αυτή η χώρα της νότιας Ασίας «άρχισε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις».

Ορισμένοι «πρέπει να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για εκείνους», παραδέχθηκε ο Μπέσεντ, όμως «μαντέψτε ποιος αγοράζει αυτό το πετρέλαιο αφού διυλιστεί» στην Ινδία, σημείωσε. «Οι Ευρωπαίοι!», συνέχισε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο CNBC, στον απόηχο του ιστορικού deal ΕΕ – Ινδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επομένως, οι Ευρωπαίοι χρηματοδοτούν έναν πόλεμο εναντίον των ίδιων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα ως απάντηση στην αγορά αυτού του ρωσικού πετρελαίου. Οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει τη βούληση να μας ακολουθήσουν», προτού υπαναχωρήσουν, «διότι ήθελαν μια εμπορική συμφωνία», συμπλήρωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

«Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε τους Ευρωπαίους να μιλούν για το πόσο σημαντικός είναι ο ουκρανικός λαός, να θυμάστε πως βάζουν πάντα το εμπόριο πάνω από τους Ουκρανούς. Για την Ευρώπη, το εμπόριο είναι σημαντικότερο από το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία», επέμεινε ο Μπέσεντ.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ερωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να παρέμβουν στην αγορά συναλλάγματος, ιδίως για να στηρίξουν το γιεν, το οποίο κατέγραψε πτώση έναντι του δολαρίου τις τελευταίες εβδομάδες, προτού η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι δηλώσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πως είναι έτοιμη «να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αντιμετωπίσει τις κερδοσκοπικές και αφύσικες σε πολύ μεγάλο βαθμό διακυμάνσεις» του γιεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο παρά το ότι ασκούμε μία πολιτική υπέρ ενός ισχυρού δολαρίου», διαβεβαίωσε ο Μπέσεντ.

Έπειτα από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ινδία και η ΕΕ επισημοποίησαν χθες τη σύναψη μιας φιλόδοξης εμπορικής συμφωνίας, που θα δημιουργήσει «μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

Σε ένα αβέβαιο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, αυτή η συμφωνία αναμένεται να επιτρέψει στις δύο πλευρές να προστατευτούν καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τις επιπτώσεις του πολέμου των δασμών στον οποίο έχουν επιδοθεί οι ΗΠΑ.