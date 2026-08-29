Συμφωνία ΗΠΑ – Βενεζουέλας για 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου – Επενδύσεις άνω των 100 δισ. δολαρίων

ΗΠΑ και Βενεζουέλα ανακοίνωσαν την Παρασκευή ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία, μέσω της οποίας οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο συνεργασίας με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε μέσω Truth Social τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα «τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία», υποστηρίζοντας ότι «υπερδιπλασιάζει» τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε πως η συμφωνία επιτεύχθηκε σε συνεργασία με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, και μέσω σύμπραξης με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το Καράκας επιβεβαίωσε τη συμφωνία, με τη Ροδρίγκες να υποστηρίζει ότι το σχέδιο θα έχει σημαντική επίδραση στην ανάκαμψη της χώρας και στην επανεκκίνηση της πετρελαϊκής της βιομηχανίας.

🚨 BREAKING NEWS pic.twitter.com/vkRV9oOetV — Department of State (@StateDept) August 28, 2026

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων, με αποδεδειγμένο δυναμικό έως και 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου.

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Παράλληλα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρπούμπιο, εκτιμάται ότι η συμφωνία θα προσελκύσει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια επενδύσεων στη χώρα και θα αποφέρει πάνω από 209 δισ. δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Το σχέδιο για την παραγωγή πετρελαίου

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας ιδιωτικής εταιρείας, στην οποία θα συμμετέχουν οι ΗΠΑ και ένας ιδιώτης διαχειριστής στη Βενεζουέλα. Η εταιρεία θα αναλάβει την ανάπτυξη των συγκεκριμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία εξασφαλίζει στις ΗΠΑ δικαιώματα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55% της παραγωγής της νέας εταιρείας μέσω συμμετοχής και δικαιωμάτων αγοράς του πετρελαίου σε κόστος. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ροδρίγκες έχει παραχωρήσει στη νέα εταιρεία δικαιώματα ανάπτυξης των κοιτασμάτων για περίοδο 100 ετών, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Το πετρέλαιο που θα αγοράζεται από τη νέα εταιρεία αναμένεται να κατευθύνεται στην αναπλήρωση των αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, αλλά και για στρατιωτική χρήση.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες τιμές καυσίμων και πιέσεις στην ενεργειακή αγορά, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για τους Αμερικανούς, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία «δεν θα κοστίσει τίποτα στους Αμερικανούς φορολογούμενους».

Τα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 303 δισ. βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA). Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Παρά τον τεράστιο όγκο των αποθεμάτων, η παραγωγή της χώρας παραμένει πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητές της. Η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει υποστεί επί χρόνια τις συνέπειες της υποεπένδυσης, των προβλημάτων στις υποδομές, της κακοδιαχείρισης και των αμερικανικών κυρώσεων. Η Βενεζουέλα παράγει σήμερα περίπου 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, σύμφωνα με το AP.