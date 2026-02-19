Συμφωνία Τουρκίας – Shell για έρευνα υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας

Συμφωνία συνεργασίας με την Shell υπέγραψε η κρατική εταιρεία της Τουρκίας, Turkish Petroleum Corporation (TPAO), για την από κοινού διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών στην ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) της Βουλγαρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Shell και η TPAO θα εξερευνήσουν από κοινού το οικόπεδο Χαν Τερβέλ, που βρίσκεται κοντά στο ναυαρχικό κοίτασμα φυσικού αερίου Σακάρια της Τουρκίας, και θα έχουν πενταετή άδεια στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας.

«Η Turkish Petroleum (TPAO) συνεχίζει τη σειρά συμφωνιών της. Υπογράφηκε «συμφωνία συνεργασίας» μεταξύ της TPAO και του βρετανικού ενεργειακού γίγαντα Shell. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, η TPAO και η Shell συνεργάστηκαν για δραστηριότητες εξερεύνησης στο κοίτασμα Khan Tervel, το οποίο βρίσκεται εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Βουλγαρίας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Βασιζόμενοι στη συνεργασία που ξεκινήσαμε με τη Shell το 2024, έχουμε υπογράψει μια συμφωνία συνεργασίας σε ένα μπλοκ, το κοίτασμα Khan Tervel που βρίσκεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.

Σημείωσε επίσης ότι η εν λόγω περιοχή καλύπτει λίγο περισσότερα από 3.800 τετραγωνικά χλμ, προσθέτοντας ότι θα διεξάγουν σεισμική έρευνα από κοινού με τη Shell. «Στη συνέχεια, αν θέλει ο Θεός, θα κάνουμε μια εξερευνητική γεώτρηση εδώ τον επόμενο χρόνο, με άδεια περίπου πέντε ετών». Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η TPAO έχει υπογράψει συμφωνίες ενεργειακής συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του τομέα, όπως οι ExxonMobil, Chevron και BP.