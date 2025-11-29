Συμβατό με τους ελληνικούς ενεργειακούς στόχους το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μεσόγειο

Στη σημασία της Νότιας Ευρώπης ως γέφυρα προς την Ασία και την Αφρική επικεντρώνεται το νέο «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» που ανακοίνωσε την Παρασκευή (28.11.2025) η ΕΕ.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν εκτός των κρατών-μελών της ΕΕ, οι Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία και Τυνησία. Κατ’ επέκταση, περιλαμβάνει τη Μεσόγειο στο σύνολό της, με τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και της Λεβαντίνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στόχος του Συμφώνου είναι πολλαπλός και αφορά τομείς όπως η εκπαίδευση, η οικονομία, οι ενεργειακές διασυνδέσεις, οι ΑΠΕ, η περιβαλλοντική συνεργασία και η πολιτική προστασία.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με σημασία για την Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να γίνει de facto εμπορική και ενεργειακή γέφυρα, με αιχμή του δόρατος έργα όπως οι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις, το LNG και τα λιμάνια της.

Άλλωστε, η ηγεσία του ΥΠΕΝ τόνισε πρόσφατα κατά την υπογραφή των συμφωνιών για το φυσικό αέριο, ότι ο όλος σχεδιασμός “κουμπώνει” με το διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης IMEC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αφορμή την παρουσίαση του Συμφώνου, οι Βρυξέλλες επισήμαναν ότι στόχος είναι και η συμμετοχή εταίρων από τον Περσικό Κόλπο στις διάφορες πρωτοβουλίες, πράγμα που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα και η Κύπρος.

Σε μια συναφή πρόσφατη εξέλιξη, υπεγράφη αυτή την εβδομάδα η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου. Κατά τις επαφές που είχε ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράστηκε η ετοιμότητα επενδυτών από τα αραβικά κράτη να λάβουν μέρος σε ενεργειακά έργα διασύνδεσης. Κατ’ επέκταση, διαπιστώνει κανείς τις συνέργειες με το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, αφού τα πράγματα επιταχύνονται με τη σθεναρή στήριξη και της ΕΕ.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, το Σύμφωνο πρόκειται να μεταφραστεί σε απτό σχέδιο δράσης ως το Μάρτιο του 2026. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος για τα πρώτα εγχειρήματα και συμφωνίες μεταξύ των κρατών της ευρύτερης περιοχής.