Συναγερμός από τη Γερμανική Εποπτική Αρχή: Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει κινδύνους για τις τράπεζες

«Παρατηρούμε αυτή την περίοδο την ανάπτυξη τόσο κάθετων όσο και οριζόντιων συνδέσεων, οι οποίες είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από έξω πώς λειτουργούν», δήλωσε ο Νίκολας Σπέερ
High-tech abstract background global financial market interface with world map and digital candlestick chart overlay. Concept for international economics, blockchain and cryptocurrency trading
iStock

Προειδοποίηση προς τις τράπεζες έστειλε η γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή, τονίζοντας ότι οι ολοένα και πιο αδιαφανείς δεσμοί μεταξύ των εταιρειών που πρωταγωνιστούν στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Παρατηρούμε αυτή την περίοδο την ανάπτυξη τόσο κάθετων όσο και οριζόντιων συνδέσεων, οι οποίες είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από έξω πώς λειτουργούν», δήλωσε ο Νίκολας Σπέερ, επικεφαλής τραπεζικής εποπτείας της BaFin, την Πέμπτη (4.12.25), στο πλαίσιο διαδικτυακού συνεδρίου για την ανθεκτικότητα της πληροφορικής και την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα σχόλια υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το πώς η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα ενισχύσει περαιτέρω την εξάρτηση των δανειστών από ξένους τεχνολογικούς γίγαντες, ιδίως από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι μια διόρθωση στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να επηρεάσει τις ευρύτερες αγορές χρέους και επεσήμανε σημάδια πρώιμης προειδοποίησης στα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps) εταιρειών που στηρίζονται στο χρέος για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους.

