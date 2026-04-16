Τα κράτη του Κόλπου δανείζονται 10 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικών ομολόγων λόγω πολέμου

Οι χώρες του Κόλπου συγκέντρωσαν σχεδόν 10 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικών εκδόσεων ομολόγων αυτόν τον μήνα, στην 1η τους διεθνή δανειοδότηση από τότε που ο πόλεμος με το Ιράν έπληξε σοβαρά τις οικονομίες τους.

Το Αμπού Ντάμπι έχει πουλήσει ομόλογα σε δολάρια ΗΠΑ αξίας 4,5 δισ. δολαρίων, το Κατάρ 3 δισ. δολαρίων και το Κουβέιτ 2 δισ. δολαρίων μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων από τις αρχές Απριλίου, παρακάμπτοντας τις δημόσιες αγορές όπου συνήθως εξέδιδαν ομόλογα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά όπου το κόστος δανεισμού μπορεί να είναι πιο αβέβαιο, μεταδίδουν οι Financial Times.

Οι πωλήσεις υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη του Κόλπου αξιοποιούν την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως ευκαιρία για την ταχεία συγκέντρωση κεφαλαίων, καθώς υπολογίζουν το κόστος των χαμένων εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και των ζημιών από τις ιρανικές επιθέσεις.

Το Αμπού Ντάμπι, η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, συγκεντρώνει «λίγα επιπλέον μετρητά για κάθε ενδεχόμενο», όπως αναφέρουν οι FT επικαλούμενοι έναν τραπεζίτη που είναι εξοικειωμένος με τις πωλήσεις ομολόγων της χώρας. Οι κυβερνήσεις του Αμπού Ντάμπι, του Κατάρ και του Κουβέιτ δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Τα κράτη του Κόλπου συγκαταλέγονται στα πλουσιότερα του κόσμου, με τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τους κρατικούς επενδυτές τους να ελέγχουν συνολικά περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν κατά πολύ τα 3,5 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, έχουν καταστεί τακτικοί δανειολήπτες στις αγορές χρέους, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα τεράστια επενδυτικά τους σχέδια, καθώς επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους πέρα από τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις οικονομίες τους, με το Κατάρ να αναγκάζεται να αναστείλει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τις ροές πετρελαίου από το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μειώνονται δραστικά, πλήττοντας τα θεμέλια των οικονομιών τους.

«Ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, αναμένουμε και τα 6 κράτη του Κόλπου να καταγράψουν αρνητική ανάπτυξη του ΑΕΠ φέτος της τάξης του 5-10%», ανέφεραν αναλυτές της Capital Economics.

Αν και η πληθώρα των συναλλαγών στον Κόλπο αυτό το μήνα είναι ασυνήθιστα μεγάλη, οι ιδιωτικές τοποθετήσεις -άμεσες πωλήσεις ομολόγων σε μικρές ομάδες επενδυτών- σε κρατικά ομόλογα γενικά αυξάνονται, παρόλο που προσφέρουν στους εκδότες μια λιγότερο διαφοροποιημένη βάση επενδυτών και τα ομόλογα τείνουν να είναι λιγότερο ρευστά.

Μεγάλοι παγκόσμιοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, όπως η Pimco, είναι όλο και πιο πρόθυμοι να αγοράζουν ομόλογα, όπου διαπραγματεύονται τους όρους και τις τιμές διμερώς, ενώ οι κυβερνήσεις έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με το κόστος δανεισμού, συνεργαζόμενες με μικρότερες ομάδες επενδυτών.