Η Ρωσία κέρδισε διπλάσια έσοδα τον Μάρτιο από τις εξαγωγές πετρελαίου – Στα 19 δισ. δολάρια τα υπολογίζει ο ΙΕΑ

Tα έσοδα της Ρωσίας από το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα διύλισης αυξήθηκαν τον Μάρτιο, λόγω του πολέμου στο Ιράν, ανακάμπτοντας από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου, που ήταν τα χαμηλότερα από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με τον ΙΕΑ (Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας).

Τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και ευρύτερα από εμπορεύματα αποτελούν ζωτικό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού και είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των αυξανόμενων στρατιωτικών δαπανών.

Ο IEA ανακοίνωσε από την έδρα του στο Παρίσι ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 270.000 βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα, από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου που ήταν 4,6 εκατομμύρια bpd, κυρίως λόγω των περισσότερων αποστολών μέσω θαλάσσης, καθώς ο αγωγός Druzhba παρέμεινε εκτός λειτουργίας.

Οι ροές του αγωγού Druzhba προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του ουκρανικού εδάφους παρέμειναν κλειστές μετά τις επιθέσεις στην υποδομή των αγωγών στα τέλη Ιανουαρίου. Ο IEA ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου σχεδόν διπλασιάστηκαν, στα 19 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο από 9,75 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκε τον περασμένο μήνα στα 8,96 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από 8,67 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.

Ο ΙΕΑ ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στις αρχές του πρώτου τριμήνου στο εγγύς μέλλον, δεδομένων των ζημιών στις λιμενικές και ενεργειακές υποδομές.