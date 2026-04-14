Τα ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κίνας, οι «τσαγιέρες», αγωνίζονται να επιβιώσουν από την επιδεινούμενη πετρελαϊκή κρίση

Σχεδόν επτά εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν που έριξε την παγκόσμια αγορά ενέργειας σε αναταραχή, τα ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κίνας, γνωστά ως teapots, δηλαδή «τσαγιέρες», μπορεί να έχουν πληγεί αλλά δεν έχουν καταρρεύσει.

Αυτή η κατηγορία διυλιστηρίων αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο της ικανότητας διύλισης της Κίνας και τα τελευταία χρόνια εξαρτώνται από το αργό πετρέλαιο σε μειωμένες τιμές από τη Ρωσία, τη Βενεζουέλα αλλά και το Ιράν που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επιβίωναν με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους, ανταγωνιζόμενα τους μεγαλύτερους, πιο ισχυρούς κρατικούς ενεργειακούς παίκτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά αυτή η στρατηγική έχει αποτύχει, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Καταρχάς, η παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα περιόρισε τις επιλογές εφοδιασμού των «τσαγιέρων». Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον εξέδωσε απαλλαγές από κυρώσεις για το ιρανικό και το ρωσικό πετρέλαιο, διαγράφοντας τις εκπτώσεις που κάποτε έφταναν τα 10 δολάρια το βαρέλι.

Τώρα, ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ απειλεί να οδηγήσει σε πλήρη διακοπή των εξαγωγών αργού πετρελαίου από το Ιράν, που στην πλειοψηφία του προορίζονταν για κινεζικά ιδιωτικά διυλιστήρια.

Το Πεκίνο στηρίζεται στον κλάδο για να διατηρήσει την προσφορά καυσίμων, με τις αρχές να έχουν χορηγήσει επιπλέον ποσοστώσεις εισαγωγών με την εντολή για σταθερή παραγωγή, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργούν με ζημία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν, τα αποθέματα που είναι σε δεξαμενόπλοια προσφέρουν μια προσωρινή «ανάσα» σε αυτά τα διυλιστήρια. Περίπου 38 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια σε ασιατικά ύδατα, μεγάλο μέρος των οποίων σε κοντινή απόσταση από την επαρχία Σαντόνγκ, όπου βρίσκονται οι περισσότερες «τσαγιέρες». Αυτό θα τους δώσει μερικούς μήνες ανάσας.

Εντωμεταξύ, η Κίνα έχει μια πολύπλευρη προσέγγιση για να περιορίσει την έκθεσή της στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Επί χρόνια, απομακρύνεται από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και προτιμά την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να παραχθεί από εγχώριο άνθρακα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαθέτει επίσης αποθέματα αργού πετρελαίου, σε μέρος των οποίων επιτρέπει τώρα πρόσβαση στα διυλιστήρια.

Έτσι οι ηγέτες της Κίνας είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν διπλωματικά το μακροπρόθεσμο παιχνίδι στην ενέργεια ζητώντας ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή χωρίς να χρειάζεται να πιέσουν για βραχυπρόθεσμες λύσεις προκειμένου να αμβλύνουν τις οικονομικές πιέσεις.

Όμως εάν ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ συνεχιστεί και οι εναλλακτικές προμήθειες παραμείνουν ακριβές, αυτό το «μαξιλάρι» θα υποτιμηθεί.