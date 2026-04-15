Διεθνή

Η Σαγκάη, ναυαρχίδα της οικονομίας της Κίνας, ανακοίνωσε αύξηση βιομηχανικής παραγωγής 13,8%

Ώθηση από τρεις σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς: τεχνητή νοημοσύνη, ενσωμάτωση μικροκυκλωμάτων και βιοϊατρική
Aerial Photography Of Shanghai Yangshan Deepwater Port,China,Asia.Shengsi Island,Zhoushan, Zhejiang.
Η οικονομία της Σανγκάης έκανε δυναμικό ξεκίνημα αυτή τη χρονιά, με τη βιομηχανική παραγωγή της κινεζικής μητρόπολης σε τρεις σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενσωμάτωση μικροκυκλωμάτων, αλλά και τη βιοϊατρική να καταγράφει ετήσια αύξηση 13,8% στο πρώτο δίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την βιομηχανική παραγωγή που παρουσιάστηκαν στις 13 Απριλίου κατά την ίδια περίοδο, οι συνολικές πωλήσεις λιανικής καταναλωτικών αγαθών της Σανγκάης αυξήθηκαν 7,2%, ενώ οι επενδύσεις παγίων αυξήθηκαν κατά 7,4%.

Στο μεταξύ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το εξωτερικό εμπόριο της κινεζικής μητρόπολης αυξήθηκε κατά 21,9%, δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο Γου Γουέι εκτελεστικός αντιδήμαρχος της Σανγκάης.

Η προστιθέμενη αξία των αναδυόμενων στρατηγικών βιομηχανιών της Σανγκάης αυξήθηκε κατά 9,9% στο πρώτο δίμηνο, με τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας, τις νέες μορφές ενέργειας, αλλά και τα νέα υλικά να καταγράφουν αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους κατά 47,2%, 18,6% και 10,2% αντίστοιχα.

