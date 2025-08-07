Τα στοιχεία για το γαλλικό εμπόριο στέλνουν «προειδοποιητικό σήμα» στην ΕΕ

Τα τελευταία στοιχεία για τις εξαγωγές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου δήλωσε ο υπουργός εμπορίου της Γαλλίας ότι καθώς οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλούν την παγκόσμια οικονομία.

Η ποσότητα των εισαγόμενων αγαθών έχει αυξηθεί σημαντικά και έχει ξεπεράσει μια μικρή αύξηση στις εξαγωγές, με τις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, δήλωσε ο Γάλλος πολιτικός, Laurent Saint-Martin σε απάντηση σε νέα στοιχεία την Πέμπτη (7.8.25), σύμφωνα με το Bloomberg.

«Συνολικά, το εμπορικό ισοζύγιο μας στέλνει ένα πραγματικό προειδοποιητικό σήμα, ειδικά μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία δημιουργεί ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde.

Ο πρώην επικεφαλής της Business France, η οποία προωθεί την αύξηση των εξαγωγών και τις ξένες επενδύσεις, κάλεσε την Ευρώπη να δράσει για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της πιο γρήγορα, εάν η περιοχή δεν θέλει να μείνει πίσω.

Οι σαρωτικοί δασμοί του Τραμπ τέθηκαν επίσημα σε ισχύ την Πέμπτη, με την ΕΕ να υπόκειται σε συντελεστή 15% που επηρεάζει περίπου 320 δισεκατομμύρια δολάρια εμπορίου. Προηγουμένως είχε απειλήσει να επιβάλει δασμό 50%.

Η Γαλλία επέκρινε τη συμφωνία, με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να την αποκαλεί «υποταγή». Ωστόσο, επαινέθηκε από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δήλωσε ότι ήταν «βιώσιμη».

Νωρίτερα την Πέμπτη, τα στοιχεία έδειξαν ότι το εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας επιδεινώθηκε κατά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ (3,3 δισεκατομμύρια δολάρια) το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, φτάνοντας τα 22,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας δήλωσε ότι υπήρξε μια μικρή μείωση στις γαλλικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από την εισαγωγή πρόσθετων εμπορικών δασμών τον Απρίλιο. Η τάση φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά με το επίπεδο των δασμών, ανέφερε.

Ταυτόχρονα, οι υψηλότερες εισαγωγές από την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία, το Μεξικό και τον Καναδά εγείρουν το ζήτημα μιας πιθανής ανακατεύθυνσης των αμερικανικών εξαγωγών αυτών των χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο.

Κίνδυνος για τις επενδύσεις

Ο Saint-Martin δήλωσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν έχουν ακόμη «μεταφραστεί ευανάγνωστα» στα εμπορικά στοιχεία, αλλά δήλωσε ότι αναμένεται να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία, γεγονός που κινδυνεύει να θέσει φρένο στις επενδύσεις.

«Για τη Γαλλία και την Ευρώπη, αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια διπλή απειλή: απώλεια εξαγωγών προς τις ΗΠΑ και αποδυνάμωση της παγκόσμιας ανάπτυξης», δήλωσε στην εφημερίδα Le Monde.

Είπε ότι η συμφωνία παρέχει ορατότητα στις επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι ούτε καλή ούτε ισορροπημένη, προσθέτοντας ότι «δεν έχει τελειώσει ακόμα».

«Είμαστε βέβαιοι ότι η αεροδιαστημική θα εξαιρεθεί από αυτούς τους δασμούς και τις επόμενες εβδομάδες θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετες εξαιρέσεις», δήλωσε ο Saint-Martin.

Επισήμανε το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά της παραγωγής κονιάκ, αρμανιάκ και σαμπάνιας στις ΗΠΑ, όπως ζήτησε ο Τραμπ σε άλλους κλάδους. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει επίσης τα πάντα για να προστατεύσει στρατηγικούς τομείς όπως τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα.