Tί σημαίνει για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου η έναρξη των αμερικανικών κυρώσεων στις ρωσικές εισαγωγές

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συγκλόνισε τις αγορές ενέργειας όταν ανακοίνωσε κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς αργού πετρελαίου της Ρωσίας στις 22 Οκτωβρίου.

Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο πώς θα αντιδράσει η παγκόσμια προσφορά και οι τιμές πετρελαίου μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων από σήμερα (21.11.25). Οι εξαγωγές της Ρωσίας – περίπου 7,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας – αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% της παγκόσμιας κατανάλωσης αργού πετρελαίου και ραφιναρισμένων καυσίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τελευταίες κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν νωρίτερα φέτος, σημαίνουν ότι οι εταιρείες που μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Μόσχας σε αγορές του εξωτερικού βρίσκονται πλέον στη μαύρη λίστα.

Η Ινδία και η Κίνα είναι επί του παρόντος οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Από τις 24 Οκτωβρίου 2025, προμηθεύονταν σχεδόν 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον, τα ινδικά διυλιστήρια δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τις περισσότερες από τις αγορές τους, αν και μέχρι στιγμής οι πωλήσεις έχουν μόνο επιβραδυνθεί, όχι σταματήσει. Εάν η Ινδία ακολουθήσει την οδηγία, η Ρωσία θα δυσκολευτεί να βρει εναλλακτικούς αγοραστές. Δεν είναι σαφές εάν η Κίνα είναι πρόθυμη να αγοράσει περισσότερα. Οι κρατικοί αγοραστές εκεί έχουν ήδη ακυρώσει ορισμένες αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέτρα ενδέχεται επίσης να μην ασκήσουν αρκετή άμεση πίεση στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ένα πλήρες μποϊκοτάζ του ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία και την Κίνα θα εντείνει αναμφίβολα τον ανταγωνισμό για το πετρέλαιο από άλλες χώρες παραγωγής, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω. Οι τιμές αναφοράς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή εκτοξεύτηκαν την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση των κυρώσεων, υποδεικνύοντας υψηλότερη ζήτηση για το αργό τους.

1. Ποιες είναι οι νέες κυρώσεις;

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επιβάλει κυρώσεις σε δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς – Rosneft PJSC και Lukoil PJSC – καθώς και σε όλες τις οντότητες στις οποίες κατέχουν άμεσο ή έμμεσο μερίδιο 50% ή περισσότερο, για λειτουργία στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Ως αποτέλεσμα, όλες οι αμερικανικές ή εδρεύουσες στις ΗΠΑ οντότητες και τα άτομα απαγορεύεται να συναλλάσσονται με τις οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις. Οι μη αμερικανικές ενδέχεται επίσης να κινδυνεύουν να τιμωρηθούν εάν διαπιστωθεί ότι συναλλάσσονται με τη Rosneft, τη Lukoil ή τις θυγατρικές τους που έχουν υποστεί κυρώσεις. Οι συναλλαγές που αφορούν τις δύο εταιρείες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 21 Νοεμβρίου, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ του Τζο Μπάιντεν είχε ήδη βάλει στο στόχαστρο δύο ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, την Gazprom Neft PJSC και την Surgutneftegas PJSC, τον Ιανουάριο. Σε ξεχωριστή κίνηση στις 23 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι θα απαγορεύσει τις συναλλαγές με τη Rosneft και τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom Neft.

Οι αγοραστές και οι έμποροι πετρελαίου σε όλο τον κόσμο μπορεί να μην έχουν άλλη επιλογή από το να αποφεύγουν τις εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις, καθώς ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου εξαρτάται από τραπεζικές, εμπορικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες που λειτουργούν από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

2. Γιατί εισήχθησαν οι κυρώσεις;

Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι οι κυρώσεις ήταν μια απάντηση στην άρνηση του Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ιδέα είναι να περιοριστούν τα έσοδα από τους φόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας, απορροφώντας τα κεφάλαια που χρειάζεται ο Πούτιν για να παρατείνει τη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να τερματίσει τη σύγκρουση εντός 24 ωρών από την επιστροφή του στα καθήκοντά του, αλλά η κατάσταση συνεχίστηκε παρά τις υπάρχουσες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας. Τα τελευταία μέτρα είναι οι πρώτες άμεσες κυρώσεις της κυβέρνησής του στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην προσέγγισή του.

3. Ποιο είναι το νόημα περισσότερων κυρώσεων;

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τις άμεσες κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών υπέρ ενός ασυνήθιστου μηχανισμού ανώτατου ορίου τιμών, που υιοθετήθηκε υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Στόχος ήταν να περιοριστούν τα ενεργειακά έσοδα του Κρεμλίνου, αποτρέποντας παράλληλα μια απότομη πτώση της ρωσικής προσφοράς πετρελαίου που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα παγκόσμιο σοκ τιμών.

Το ανώτατο όριο, που εισήχθη από την Ομάδα των Επτά βιομηχανικών χωρών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία το 2022, όρισε μια μέγιστη τιμή για το πετρέλαιο της Μόσχας στα 60 δολάρια το βαρέλι και ακολουθήθηκε από περιορισμούς στα διυλισμένα καύσιμα. Οι αγοραστές που πληρώνουν πάνω από αυτές τις τιμές χάνουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η ναυτιλία, η ασφάλιση και η χρηματοδότηση που παρέχονται από δυτικές εταιρείες. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη απαγορεύονται επίσης να εισάγουν ρωσικό θαλάσσιο πετρέλαιο βάσει των κυρώσεων της ΕΕ, ανεξάρτητα από την τιμή, αν και μέρος του αργού πετρελαίου εξακολουθεί να φτάνει στην Ευρώπη έμμεσα ως διυλισμένα προϊόντα από χώρες που επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Τα δυτικά έθνη στοχοποίησαν επίσης οντότητες σε τρίτες χώρες που εμπλέκονταν στο ρωσικό εμπόριο αργού πετρελαίου. Μέσω κυρώσεων, έχουν τιμωρήσει εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και τους ιδιοκτήτες και χειριστές τους. Ορισμένοι ξένοι αγοραστές και χειριστές στο εμπόριο μπήκαν στη μαύρη λίστα, συμπεριλαμβανομένης της ινδικής Nayara Energy Ltd. – που ανήκει εν μέρει στη Rosneft – και της κινεζικής εταιρείας διύλισης Shandong Yulong.

Ωστόσο, ενώ οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου συχνά επιβραδύνονται τις πρώτες εβδομάδες μετά την επιβολή των κυρώσεων, συνήθως ανακάμπτουν καθώς οι πάροχοι logistics προσαρμόζονται. Ένας «σκιώδης στόλος» κυρίως παλαιότερων δεξαμενόπλοιων μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο, υποστηριζόμενος από παράλληλες τραπεζικές και λιμενικές υποδομές.

Οι εταιρείες, έχουν απορροφήσει ρωσικό αργό πετρέλαιο δια θαλάσσης με συνολικό ρυθμό 2,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Η Κίνα λαμβάνει επίσης περίπου 800.000 βαρέλια την ημέρα μέσω αγωγών. Οι ρωσικές αποστολές αργού πετρελαίου δια θαλάσσης έχουν επιστρέψει κοντά στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά πριν από περισσότερα από δύο χρόνια.

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν τους τελευταίους μήνες, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μείωσαν το ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά οι ΗΠΑ δεν το έκαναν, και η ομάδα του Τραμπ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το ανώτατο όριο ως μέσο επιβολής επακόλουθων κυρώσεων.

4. Πώς θα επηρεάσουν οι νέες κυρώσεις τη Ρωσία;

Ήδη, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μέτρα έχουν αντίκτυπο. Οι ρωσικές αποστολές αργού πετρελαίου δια θαλάσσης έχουν υποχωρήσει, επιδεινώνοντας την πτώση των τιμών πετρελαίου της χώρας και συρρικνώνοντας τα έσοδα για το Κρεμλίνο σε χαμηλό δυόμισι ετών, περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων την εβδομάδα.

Η τελευταία κίνηση αυξάνει τις πιθανότητες οποιοσδήποτε στην ρωσική αλυσίδα εφοδιασμού να χειρίζεται βαρέλια από μια οντότητα που έχει υποστεί κυρώσεις. Ενώ οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν αγνοούν τις τελευταίες κυρώσεις, έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι η χώρα θα βρει τρόπους να μετριάσει τον αντίκτυπο. Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν οι αρχικές προβλέψεις των διυλιστηρίων της Ινδίας αποδειχθούν ακριβείς – ότι δηλαδή θα μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές – και αν άλλες χώρες είναι πολύ επιφυλακτικές απέναντι στις κυρώσεις για να αναλάβουν δράση ως εναλλακτικοί αγοραστές.

5. Πώς θα επηρεάσουν αυτές οι κυρώσεις την Ινδία;

Η Ινδία έχει ήδη μειώσει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου για την άφιξη τον Δεκέμβριο. Τα περισσότερα διυλιστήρια της χώρας έχουν επίσης δηλώσει ότι δεν θα παραλαμβάνουν πλέον ρωσικό αργό μετά τη λήξη της περιόδου ύφεσης. Οι υπόλοιπες εταιρείες πιθανότατα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αγορών από πωλητές που δεν έχουν υποστεί κυρώσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Ινδία για τις ρωσικές αγορές της. Οι χαμηλότερες εισαγωγές θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια εμπορική συμφωνία για την ελάφρυνση αυτών των δασμών.

Η Reliance Industries Ltd., εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι θα σταματήσει την επεξεργασία ρωσικού πετρελαίου σε μέρος του γιγαντιαίου διυλιστηρίου πετρελαίου Jamnagar. Το τμήμα του διυλιστηρίου που επικεντρώνεται στις εξαγωγές, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της δυναμικότητάς του σε 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, παρέλαβε την τελευταία του αποστολή ρωσικού αργού πετρελαίου στις 20 Νοεμβρίου, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

6. Τι θα κάνει η Κίνα;

Δεν είναι σαφές πώς θα αντιδράσει στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ το μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο που αγοράζει πετρέλαιο και ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου.

Η Κίνα έχει μέχρι στιγμής γλιτώσει τις απειλές του Τραμπ για δευτερογενείς δασμούς στις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου, σε αντίθεση με την Ινδία. Το Πεκίνο φαίνεται να ενθαρρύνεται από την επιτυχία του στην εκτόνωση ενός εμπορικού πολέμου με την Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Τραμπ επέβαλε για λίγο δασμούς 145% σε κινεζικά προϊόντα.

Ωστόσο, ενώ οι δεσμοί μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας είναι στενοί, δεν είναι σαφές εάν η Κίνα θα θελήσει να αναλάβει πρόσθετες ρωσικές προμήθειες πετρελαίου που απορρίφθηκαν από την Ινδία. Η οικονομία της χώρας επιβραδύνεται, τα αποθέματά της σε αργό πετρέλαιο είναι ήδη υψηλά και η διαφοροποίηση της προσφοράς αποτελεί μακροχρόνια προτεραιότητα.

Το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού πετρελαίου που προορίζεται για την Ινδία φτάνει δια θαλάσσης. Θα μπορούσε να είναι δύσκολο να εκτραπεί αυτή η αποστολή στην Κίνα εάν οι διεθνείς έμποροι, οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι τράπεζες αρνηθούν να συμμετάσχουν στο εμπόριο από φόβο μήπως εμπλακούν στις νέες κυρώσεις.

Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι η χρήση του ίδιου «σκοτεινού στόλου», που έχουν χρησιμοποιήσει τα δίκτυα σκιώδους τραπεζικής και οι έμποροι λιμενικών υποδομών για να μεταφέρουν κυρώσεις από το ιρανικό αργό πετρέλαιο σε ιδιωτικά κινεζικά διυλιστήρια, αυτή τη φορά για να αγοράσουν ρωσικό αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης.