Τι θέλει πραγματικά ο ΟΠΕΚ – Η αλήθεια πίσω από τις υποτιθέμενες αυξήσεις παραγωγής

“Πολύ κακό για το τίποτα” είναι η έκφραση που χαρακτηρίζει τις μεγάλες φετινές αυξήσεις παραγωγής στις οποίες υποτίθεται ότι προχώρησε ο ΟΠΕΚ.

Τη στιγμή που πολλοί περίμεναν να πλημμυρίσει η αγορά με πετρέλαιο τους τελευταίους μήνες, τελικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Το καρτέλ αναβάθμισε τα όρια παραγωγής του κατά 1,371 εκατ. βαρέλια/ημέρα κατά το διάστημα από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο. Όμως, οι εξαγωγές του ΟΠΕΚ ενισχύθηκαν μόλις κατά 0,303 εκατ. βαρέλια, όπως επισημαίνει ο αναλυτής Ανάς Αλχάτζι.

Άλλωστε, η μη επίδραση των αποφάσεων του ΟΠΕΚ αντικατοπτρίζεται και στην τιμή του αργού πετρελαίου. Παρά τους φόβους (ή ελπίδες) για πτώση στα 50 δολάρια ή και παρακάτω, το Brent εμπορεύεται σήμερα έναντι 68,5 δολαρίων, μετά τη βουτιά που είχε το Μάιο στα 60 δολάρια.

Ποια είναι όμως η πραγματική σημασία της κίνησης του ΟΠΕΚ; Καταρχήν, οι περικοπές παραγωγής των προηγουμένων ετών αφορούσαν επί το πλείστον τη Σ. Αραβία και όχι ολόκληρο τον οργανισμό. Πλέον, γίνεται μια προσπάθεια να “νοικοκυρευτεί” η λειτουργία του και να τακτοποιηθούν θέματα όπως η υπέρβαση των ποσοστόσεων παραγωγής από ορισμένα μέλη.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚ θέλει να έχει στο εξής ενισχυμένη ευελιξία προκειμένου να ανταποκριθεί στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Το τωρινό επίπεδο των τιμών κρίνεται επαρκές δεδομένων των φόβων για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ βλέπει την αμερικανική παραγωγή να κορυφώνεται και θέλει να τοποθετηθεί για ένα μέλλον στο οποίο θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά.

Έτσι, το καρτέλ επιδιώκει να ασκήσει περισσότερο έλεγχο μακροπρόθεσμα, τον οποίο είχε απωλέσει τα τελευταία 15 χρόνια λόγω της σχιστολιθικής επανάστασης στις ΗΠΑ.

Έπειτα, υπάρχει το ζήτημα των κυρώσεων κατά του ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου. Η HFI Research εκτιμά ότι οι εξαγωγές της Σ. Αραβίας θα αυξηθούν εν τέλει κατά 700.000 βαρέλια ως τα τέλη του φετινού έτους. Προκειμένου να αντισταθμιστούν, θα πρέπει να περιοριστούν οι εξαγωγές των ΗΠΑ και του Ιράν, με τη ζήτηση να παίζει ασφαλώς κρίσιμο ρόλο.

Έτσι, προκύπτει μια προσεκτική άσκηση ισορροπίας και απομένει να φανεί που θα κινηθούν οι τιμές στο εξής. Αν υποχωρήσουν κάτω από ένα σημείο, τότε ο οργανισμός είναι πολύ πιθανό να αντιδράσει, αλλά πιο μετριασμένα και σταδιακά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.