Την επιστροφή ρωσικών κεφαλαίων που είναι παγωμένα στη Γερμανία επιδιώκει ο καγκελάριος Μερτς

Έτοιμος να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στο έδαφος της, είναι ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, για να στηρίξει οικονομικά την Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου dpa, από κύκλους των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες, ο καγκελάριος προσανατολίζεται στη συμμόρφωση με σχετικό αίτημα του Βελγίου.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σ.σ. Κομισιόν), τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή δανείων έως και 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια. Μακροπρόθεσμα, το ποσό αυτό θα μπορούσε να φτάσει τα 210 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Ρωσία θα πάρει πίσω τα χρήματά της μόνο εάν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία μετά το τέλος του επιθετικού της πολέμου.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει έως τώρα αποκαλύψει το ακριβές ποσό των χρημάτων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στη Γερμανία.

Η μόνη δημόσια δήλωση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα είναι ότι περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ έχουν παγώσει ή ακινητοποιηθεί σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό περιλαμβάνει παγωμένα κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που ανήκουν σε καταχωρημένα άτομα ή οντότητες, καθώς και «ξένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που υπόκεινται σε απαγόρευση συναλλαγών».

Ο καγκελάριος Μερτς και πολλοί άλλοι κορυφαίοι πολιτικοί της ΕΕ ελπίζουν ότι το σχέδιο μπορεί να εγκριθεί στην τελευταία τακτική σύνοδο κορυφής της ΕΕ του έτους. Σε περίπτωση που τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια χρειαστεί απροσδόκητα να αποδεσμευτούν, ως αποτέλεσμα π.χ. διεθνών δικαστικών αποφάσεων ή διακανονισμών, το σχέδιο ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα παρέχουν εγγυήσεις που θα επιτρέπουν στα επηρεαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποπληρώσουν αμέσως τα κεφάλαια στη Ρωσία.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο να παρουσιαστεί στους πολίτες της ΕΕ από ό, τι η έκδοση νέου ευρωπαϊκού χρέους ειδικά για την Ουκρανία.

Πηγές της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσαν σήμερα (18.12.2025) το απόγευμα σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ότι υπήρξε πρόοδος και ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόσθεσαν ωστόσο ότι δεν έχουν ακόμη επιτύχει τον στόχο τους.