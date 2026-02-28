Το Ισραήλ αναστέλλει παραγωγή σε κοιτάσματα φυσικού αερίου

Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου προχώρησε το Ισραήλ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, σε μια εξέλιξη που εντείνει την αβεβαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Ενέργειας, η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ποια κοιτάσματα φυσικού αερίου επηρεάζονται.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν στα ανοιχτά του Ισραήλ, το οποίο εκμεταλλεύεται η Chevron, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters. Το πλοίο παραγωγής της Energean που εξυπηρετεί πολλά ισραηλινά κοιτάσματα, έχει επίσης κλείσει, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Σημειώνεται ότι η Energean διαχειρίζεται το κοίτασμα Καρίς.

Η κίνηση αυτή θυμίζει αντίστοιχα μέτρα που είχαν ληφθεί και στο παρελθόν, όταν το Ισραήλ είχε προχωρήσει σε επιθέσεις κατά του Ιράν και ακολούθησαν αντίποινα. Τον περασμένο Ιούνιο, είχε διακοπεί η λειτουργία του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου της χώρας, του Λεβιάθαν, καθώς και του Καρίς, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι προμήθειες προς την Αίγυπτο, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Αν και το κοίτασμα Καρίς καλύπτει αποκλειστικά την εγχώρια αγορά, τα άλλα δύο βασικά κοιτάσματα του Ισραήλ – το Λεβιάθαν και το Ταμάρ – διαθέτουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Τη διαχείρισή τους έχει η Chevron, η οποία δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο για ενδεχόμενες διακοπές λειτουργίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες, αυξάνουν τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος του κοιτάσματος Λεβιάθαν, το οποίο τροφοδοτεί την Αίγυπτο με περίπου 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Η σημασία του αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μετά τη συμφωνία ύψους 35 δισ. δολαρίων που προβλέπει την αποστολή συνολικά 130 δισ. κυβικών μέτρων την περίοδο 2026–2040.

Η Αίγυπτος έχει μετατραπεί από το 2024 σε καθαρό εισαγωγέα φυσικού αερίου, ενισχύοντας τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου και συνάπτοντας συμφωνίες προμήθειας έως το 2028. Η αύξηση των ροών από το Ισραήλ θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για εισαγωγές, καθώς το αέριο από το Λεβιάθαν είναι φθηνότερο. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες διακοπές στην παραγωγή αναδεικνύουν την ευαλωτότητα της συγκεκριμένης ενεργειακής οδού.

Ενδεικτικό των επιπτώσεων είναι ότι κατά την προηγούμενη διακοπή, τον Ιούνιο, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αναγκάστηκε να περιορίσει την παροχή φυσικού αερίου σε ορισμένες βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και οι μονάδες παραγωγής λιπασμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει επάρκεια για τις βασικές ανάγκες της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, το ισραηλινό υπουργείο Ενέργειας διαβεβαιώνει ότι οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας θα καλυφθούν από εναλλακτικές πηγές. Όπως επισημαίνεται, ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται σε ετοιμότητα, ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να λειτουργήσει με εναλλακτικά καύσιμα, περιορίζοντας τον κίνδυνο ενεργειακών ελλείψεων.