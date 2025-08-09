Το «παίρνει πίσω» ο Λευκός Οίκος για τους δασμούς στις ράβδους χρυσού – Τι αναφέρει το Bloomberg

Να ξεκαθαρίσει το τοπίο φαίνεται πως θέλει η κυβέρνηση Τραμπ καθώς το Bloomberg αναφέρει ότι θα εκδώσει νέο διάταγμα που θα διευκρινίζει ότι οι εισαγωγές ράβδων χρυσού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν δασμούς.

Η δήλωση από τον Λευκό Οίκο ακολουθεί το ράλι της αγοράς χρύσου το οποίο προκλήθηκε αφού η αμερικανική τελωνειακή υπηρεσία εξέπληξε τους εμπόρους λέγοντας πως οι ράβδοι του ενός κιλού θα υπόκεινται σε δασμούς.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να δημοσιεύσει εκτελεστικό διάταγμα στο εγγύς μέλλον για να διευκρινίσει αυτό που αποκάλεσε παραπληροφόρηση σχετικά με τη δασμολόγηση του χρυσού και άλλων ειδικών προϊόντων, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Bloomberg σε γραπτή δήλωση.

Οι τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων στο Comex της Νέας Υόρκης περιόρισαν τα κέρδη και το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές spot στο Λονδίνο υποχώρησε μετά τη δήλωση του Λευκού Οίκου. Η διαφορά των τιμών μεταξύ των δύο βασικών κόμβων συναλλαγών κατέρρευσε κάτω από τα 60 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια ως απάντηση στο αρχικό δασμολογικό σοκ.

Το χάος που συγκλόνισε τις αγορές ράβδων χρυσού τις τελευταίες 24 ώρες ήρθε μετά την εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με την απόφαση της αμερικανικής υπηρεσίας τελωνείων και προστασίας συνόρων, σύμφωνα με την οποία οι ράβδοι χρυσού του ενός κιλού και των 100 ουγγιών υπόκεινται στους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς. Η απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο της υπηρεσίας, ήρθε μετά από αίτημα ενός ελβετικού εργαστηρίου επεξεργασίας για σαφήνεια σχετικά με τις εισφορές. Μια τέτοια οδηγία θα έφερνε σαρωτικές συνέπειες για τους ράβδους χρυσού σε όλο τον κόσμο και θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία του αμερικανικού συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης.

Οι μετοχές της Wall Street που σχετίζονται με τον χρυσό υποχώρησαν επίσης γρήγορα μετά τη δήλωση του Λευκού Οίκου, με τις μεγαλύτερες μετοχές εξόρυξης χρυσού, συμπεριλαμβανομένων των Newmont και Agnico Eagle Mines να διαγράφουν αμέσως τα προηγούμενα κέρδη, όπως και ο πάροχος δικαιωμάτων χρυσού Franco-Nevada και τα κεφάλαια όπως το VanEck Gold Miners ETF.

Ο χρυσός έχει μοναδικό ρόλο ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και παγκόσμιο νόμισμα, γεγονός που τον καθιστά διαφορετικό από τον χαλκό, τον χάλυβα και το αλουμίνιο – άλλα μέταλλα που έχουν πληγεί από τους δασμούς του Τραμπ. Οι αποστολές πάγωσαν ως απάντηση στην απόφαση ότι οι εισαγωγές χρυσού θα αντιμετωπίσουν αμερικανικούς δασμούς, δήλωσαν νωρίτερα την Παρασκευή οι έμποροι.

Μια διαταγή του Λευκού Οίκου που θα αποσαφηνίζει τη θέση του θα εξυπηρετούσε τον κατευνασμό του χάους στην αγορά που προκάλεσαν οι φόβοι για επιβολή δασμών στις εισαγωγές χρυσού.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επανειλημμένα ορκιστεί ότι οι δασμοί της δεύτερης θητείας του προέδρου δεν θα σημαδευτούν από εξαιρέσεις, αφού μια σειρά εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν τα πρώτα τέσσερα χρόνια της θητείας του θεωρήθηκε ότι υπονόμευαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων εισφορών.