Το Πεκίνο επιβάλλει αυστηρότερους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Ενισχύει τον έλεγχο της επί των σπανίων γαιών η Κίνα, καθώς η κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα (22.8.25) νέους κανονισμούς για την εξόρυξη και την επεξεργασία των κρίσιμων πρώτων υλών.

Στο μέλλον θα συμπεριληφθούν στο ήδη υπάρχον σύστημα ποσοστώσεων και οι εισαγόμενες πρώτες ύλες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών στο Πεκίνο. Η μέτρο ακολουθεί μια διαδικασία ακρόασης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συμπερίληψη των εισαγόμενων μεταλλευμάτων σηματοδοτεί περαιτέρω μείωση της προσφοράς σπάνιων γαιών. Πρόσφατα, η Κίνα χορήγησε τις πρώτες ποσοστώσεις εξόρυξης και τήξης για το 2025 χωρίς τη συνήθη δημόσια ανακοίνωση, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters τον Ιούλιο.

Τα σπάνια γαία είναι μια ομάδα 17 στοιχείων που απαιτούνται για προϊόντα όπως λέιζερ, στρατιωτικός εξοπλισμός, καθώς και μαγνήτες σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεμογεννήτριες και ηλεκτρονικά είδη ψυχαγωγίας.

Η Κίνα είναι ο κυρίαρχος προμηθευτής παγκοσμίως και χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο την ισχύ της στην αγορά ως πολιτικό μέσο. Τον Απρίλιο, η Λαϊκή Δημοκρατία επέβαλε ελέγχους στις εξαγωγές στο πλαίσιο της εμπορικής διαμάχης με τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων για τα μέταλλα σπάνιων γαιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα ισχυροί μαγνήτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε ηλεκτροκινητήρες αυτοκινήτων, αλλά και σε ηχεία, ηλεκτρικά παράθυρα ή υαλοκαθαριστήρες.

Έλλειψη υλικών στη Γερμανία

Η Κίνα αιτιολόγησε το μέτρο που έλαβε εν μέσω της εμπορικής διαμάχης με τις ΗΠΑ με την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την καταπολέμηση των παράνομων συναλλαγών πρώτων υλών.



Ο περιορισμός από την κινεζική κυβέρνηση έχει επηρεάσει και τη γερμανική οικονομία. Το 12,7% των κατασκευαστών ηλεκτρικού εξοπλισμού παραπονέθηκε τον Ιούλιο για έλλειψη υλικών, όπως διαπίστωσε το Ινστιτούτο Ifo του Μονάχου στην έρευνά του. Τον Απρίλιο, το ποσοστό αυτό ήταν 5,7%, δηλαδή λιγότερο από το μισό.

«Αυτό είναι πιθανώς συνέπεια των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές και το εμπόριο ορισμένων σπάνιων γαιών», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας του Ifo, Klaus Wohlrabe. Η Γερμανία εξαρτάται από την Κίνα για τις σπάνιες γαίες: πέρυσι, το 65,5% των εισαγωγών προήλθε από τη Λαϊκή Δημοκρατία, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.