Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν – Μόντι – Σι

Μια σπάνια ευκαιρία να συναντηθεί με τους δύο σημαντικότερους ενεργειακούς εταίρους -την Ινδία και την Κίνα- έχει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αυτό το Σαββατοκύριακο, σε μια εποχή που χρειάζεται κάτι και από τους δύο.

Η διασφάλιση ότι ο Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας είναι πρόθυμος να διατηρήσει ένα υγιές επίπεδο εισαγωγών αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, παρά την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ, θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η δεύτερη υπόσχεσή του πιθανότατα θα είναι να πείσει τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να διαδραματίσει τον ρόλο του, μεταξύ άλλων με την απεμπλοκή ενός αγωγού φυσικού αερίου που συζητείται εδώ και καιρό και θα βοηθήσει τη Μόσχα να αντικαταστήσει περισσότερες από τις πωλήσεις της στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, η οποία ξεκινά την Κυριακή στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν, θα συγκεντρώσει ηγέτες από περισσότερες από δώδεκα χώρες. Θα είναι επίσης η πρώτη συνάντηση των Πούτιν, Μόντι και Σι από τη σύνοδο κορυφής στη Ρωσία πέρυσι.

Οι τρεις χώρες έχουν γίνει άρρηκτα συνδεδεμένες από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία, σχηματίζοντας ένα είδος εύχρηστου ενεργειακού τριγώνου καθώς οι δυτικοί περιορισμοί αυστηροποιήθηκαν. Μαζί, η Κίνα και η Ινδία έχουν αγοράσει περισσότερο από το ήμισυ των εξαγωγών ενέργειας της Ρωσίας από τις αρχές του 2023, σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.

«Το Πεκίνο και το Νέο Δελχί πιθανότατα θα παραμείνουν βασικοί πελάτες για τους Ρώσους εξαγωγείς ενέργειας. Η σχέση καθίσταται κρίσιμη για το Κρεμλίνο, καθώς η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένει βασική πηγή εσόδων από εξαγωγές για τη χώρα», δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ , διευθυντής του Κέντρου Carnegie Russia Eurasia.

Η Κίνα και η Ινδία κυριαρχούν στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία

Συνολικά, περισσότερο από το 50% των αγορών από τις αρχές του 2023. Ωστόσο, για να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο, θα απαιτηθεί η υπέρβαση σημαντικών εμποδίων, από τις καχυποψίες της Ινδίας απέναντι στην Κίνα έως τις δικές της προστασίες της Κίνας έναντι της υπερβολικής εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή ενέργειας.

«Εξαρτάται από το Πεκίνο να κερδίσει την υποστήριξη του Δελχί και η Μόσχα ίσως θέλει να δει τι μπορεί να κάνει για να καταστήσει τη συνεργασία της Ινδίας με τη Ρωσία αξιόλογη για το Δελχί», δήλωσε ο Τζα Ίαν Τσονγκ , αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. «Άλλωστε, ο φαινομενικός λόγος για τον οποίο η Ινδία αντιμετωπίζει υψηλούς δασμούς από τις ΗΠΑ έχει να κάνει με την αγορά ρωσικής ενέργειας».

Όσον αφορά το πετρέλαιο, η Ρωσία θα είναι ευχαριστημένη αν καταφέρει να διατηρήσει τις συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου κοντά στο επίπεδο του τρέχοντος έτους. Οι ημερήσιες εξαγωγές της Ρωσίας προς την Κίνα ήταν κατά μέσο όρο 2,1 εκατομμύρια βαρέλια τους πρώτους επτά μήνες του έτους, με 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως να κατευθύνονται προς την Ινδία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg που βασίζονται σε στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Οι κινεζικές αγορές είναι απίθανο να αλλάξουν σύντομα. Αυτό αφήνει τον Πούτιν να επικεντρωθεί στον Μόντι, η κυβέρνηση του οποίου έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ και τώρα αντιμετωπίζει δασμούς 50% στα ινδικά προϊόντα, ειδικά για να τιμωρήσει τη χώρα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Η δύσκολη θέση της Μόσχας με το φυσικό αέριο είναι πιο περίπλοκη. Ο Πούτιν είναι πιθανό να θίξει ξανά τον αγωγό «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2» όταν συναντηθεί με τον Σι. Το έργο θα αντλεί φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα που προηγουμένως εξυπηρετούσαν την Ευρώπη και θα προμηθεύει την Κίνα. Ωστόσο, παρά τα πολλά χρόνια συζητήσεων, το Πεκίνο δεν ήταν πρόθυμο να δεσμευτεί.

Ο Πούτιν μπορεί επίσης να εκτιμήσει την όρεξη της Κίνας για περισσότερα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου από την εγκατάσταση Arctic LNG 2, η οποία έχει κυρωθεί από τις ΗΠΑ. Αυτή η προοπτική φαίνεται τουλάχιστον πιο κοντά, αφού ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ένα φορτίο από το εργοστάσιο έδεσε σε κινεζικό λιμάνι για πρώτη φορά την Πέμπτη. Το Arctic LNG 2 είναι το κλειδί για το σχέδιο της Ρωσίας να τριπλασιάσει τις εξαγωγές μέσω θαλάσσης έως το 2030 και να αξιοποιήσει νέες αγορές μετά από μια απότομη πτώση στις πωλήσεις μέσω αγωγών προς τους παραδοσιακούς αγοραστές της στην Ευρώπη.

Το τεντωμένο σχοινί της Ινδίας

Οι πωλήσεις πετρελαίου προς την Ινδία είναι ίσως οι πιο πιθανό να δοκιμαστούν τους επόμενους μήνες, καθώς η χώρα βαδίζει σε ένα πολιτικό τεντωμένο σχοινί μεταξύ των ΗΠΑ, οι οποίες αγόρασαν προϊόντα αξίας σχεδόν 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, και της Ρωσίας, ενός μακροχρόνιου συμμάχου και προμηθευτή όπλων – και τώρα πηγής σχεδόν του ενός τρίτου των εισαγωγών πετρελαίου της.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσινγκτον έχει επικρίνει το Νέο Δελχί για την αγορά πετρελαίου σε μειωμένες τιμές από τη Ρωσία και, ως εκ τούτου, για τη χρηματοδότηση του πόλεμού της στην Ουκρανία. Ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, έχει φτάσει στο σημείο να χαρακτηρίσει τη σύγκρουση ως « πόλεμο του Μόντι ».

Ο πρωθυπουργός ήταν προκλητικός. Ωστόσο, ο δασμός 50% που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη αναμένεται να προκαλέσει ένα καταστροφικό πλήγμα στην οικονομία και δεν είναι σαφές εάν η κυβέρνηση Μόντι μπορεί να αντέξει την πίεση εάν αντιμετωπίσει απώλειες θέσεων εργασίας και ένα τόσο βαρύ τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

Η Ινδία είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου στην Ασία

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των αποστολών αργού πετρελαίου από όλα τα ρωσικά λιμάνια δείχνει αύξηση των αγορών από την Ινδία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Προς το παρόν, η Ινδία μειώνει τις αγορές της — αλλά δεν τις σταματά. Τα διυλιστήρια της σχεδιάζουν να αγοράσουν 1,4 εκατομμύρια έως 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών τους πρώτους έξι μήνες του έτους.

Λιγότερες ρωσικές αγορές θα σημαίνουν ότι τα διυλιστήρια θα χάσουν εξοικονομήσεις που κατά μέσο όρο ανέρχονται σε σχεδόν 10 δολάρια το βαρέλι σε σύγκριση με το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας από τα μέσα του 2022. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία θα πρέπει να βρει άλλες προμήθειες για τα πλεονάζοντα φορτία.

Η Κίνα αποφεύγει

Το μεγάλο έπαθλο του Πούτιν στις συνομιλίες με τον Σι, ωστόσο, θα είναι το φυσικό αέριο. Η Κίνα και η Ρωσία αναπτύσσουν τη σχέση τους στον τομέα του φυσικού αερίου από το 2014, όταν υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου αγωγού «Η Δύναμη της Σιβηρίας». Ο αγωγός αυτός βρίσκεται πλέον σε πλήρη δυναμικότητα και αναμένεται να αντλήσει 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φέτος από την ανατολική Ρωσία στις παράκτιες μεγαλουπόλεις της Κίνας. Ένας άλλος αγωγός, η Άπω Ανατολή, θα προσθέσει 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και θα τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Αυτό που φιλοδοξεί, ωστόσο, το Κρεμλίνο είναι ο αγωγός «Δύναμη της Σιβηρίας 2», ένας τεράστιος αγωγός που θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως σε απόσταση 2.600 χιλιομέτρων από τη χερσόνησο Γιαμάλ κατά μήκος της ρωσικής στέπας. Θα επιτρέψει στη Ρωσία να ανακτήσει περίπου το ένα τρίτο των πωλήσεων φυσικού αερίου που έχασε προς την Ευρώπη μέσω αγωγών, μεταφέροντας το καύσιμο από τα ίδια τα πηγάδια που κάποτε προμήθευαν χώρες όπως η Γερμανία.

Το πρόβλημα είναι ότι η Κίνα δεν φαίνεται να το θέλει, ή τουλάχιστον όχι υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Εδώ και χρόνια, το έργο αποτελεί θέμα συζήτησης – αλλά ενώ οι επίσημες ρωσικές ανακοινώσεις τονίζουν τη συμφωνία, οι κινεζικές δηλώσεις συχνότερα την παραλείπουν.

Το Πεκίνο έχει αρκετούς λόγους να είναι επιφυλακτικό σχετικά με την υπογραφή, δήλωσε η Έρικα Ντάουνς, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Καταρχάς, η ζήτηση της Κίνας για εισαγωγές φυσικού αερίου έχει επιβραδυνθεί από την ιλιγγιώδη ανάπτυξη που σημείωσε την τελευταία δεκαετία. Οι εταιρείες εξόρυξης μπόρεσαν να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή, ενώ ο άνθρακας και ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζουν τη συμβολή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου το 2024 ήταν στην πραγματικότητα χαμηλότερες από ό,τι το 2021.

Έπειτα, υπάρχει η εμφάνιση της αγοράς LNG, η οποία έχει δώσει στην Κίνα επιλογές για την αγορά φυσικού αερίου που δεν την δεσμεύουν σε μια συμφωνία πολλών δεκαετιών. Η υπογραφή της Power of Siberia 2 θα καθιστούσε επίσης το Πεκίνο σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένο από μία μόνο χώρα για μεγάλο μέρος του εφοδιασμού του, μια θέση στην οποία δεν θέλει να βρίσκεται.

Η μόνη μύγα στο γάλα είναι ο Τραμπ, και το κατά πόσον οι πολιτικές και η στάση του θα μπορούσαν να επαναφέρουν τους ενεργειακούς υπολογισμούς του Πεκίνου.

«Δεν γνωρίζω αν βρισκόμαστε ακόμη σε ένα σημείο όπου η Κίνα είναι έτοιμη να προχωρήσει με το Power of Siberia 2», είπε. «Αλλά μπορείτε να φανταστείτε μια κατάσταση όπου η Κίνα μπορεί να είναι πρόθυμη να το κάνει αυτό για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ειδικά αν επρόκειτο να λάβει παραχωρήσεις όσον αφορά την τιμή».