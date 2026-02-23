Το ρωσικό πετρέλαιο σημειώνει χαμηλό 3 ετών λόγω των δυτικών κυρώσεων

Το αργό πετρέλαιο της Ρωσίας πωλείται με τη μεγαλύτερη έκπτωση στην διεθνή αγορά τα τελευταία 3 χρόνια, καθώς οι δυτικές κυρώσεις αποτρέπουν το εμπόριο με τη Μόσχα.

Η μέση έκπτωση του πετρελαίου Urals από τα δυτικά λιμάνια της χώρας αυξήθηκε στα 30,62 δολάρια κάτω από το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Dated Brent την Παρασκευή (20.2.2026), σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έκπτωση από τον Απρίλιο του 2023. Η τιμή του πετρελαίου αυτού διαπραγματεύεται τώρα λίγο πάνω από τα 40 δολάρια το βαρέλι στο σημείο εξαγωγής. Η μείωση της τιμής των βαρελιών δείχνει τον αντίκτυπο που είχαν οι δυτικές κυρώσεις στη Μόσχα -ιδίως αυτές που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου έτους. Δεν είναι σαφές πώς οι προτεινόμενοι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παγκόσμιοι δασμοί 15%, που ανακοινώθηκαν το Σάββατο μετά την ακύρωση των προηγούμενων δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενδέχεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές αγορές της Ινδίας.

Ωστόσο, η χαμηλότερη τιμή σημαίνει λιγότερα έσοδα, μειώνοντας το ποσό των φόρων που καταβάλλουν οι πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας στα ταμεία του Κρεμλίνου.

Το Urals στο λιμάνι Primorsk της Βαλτικής Θάλασσας διαπραγματευόταν στα 42,09 δολάρια την Παρασκευή, ενώ η ποιότητα στο Novorossiysk της Μαύρης Θάλασσας έπεσε στα 40,44 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Argus. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι είχε υπολογίσει η κυβέρνηση όταν σχεδίαζε τον κρατικό προϋπολογισμό για φέτος και προέβλεπε ότι η μέση τιμή θα ήταν 59 δολάρια το βαρέλι το 2026.

Μέχρι να φτάσει το Urals στην Ινδία, η διαφορά με το Brent μειώνεται σε πάνω από 12 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με την Argus Media. Αυτό εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο χάσμα από τον Απρίλιο του 2023, αλλά δεν είναι σαφές εάν το λεγόμενο spread παράδοσης – το μεγάλο χάσμα μεταξύ των τιμών εξαγωγής και παράδοσης – καταλήγει στα χέρια της Ρωσίας.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ διπλασίασαν τους δασμούς στο 50% για την Ινδία για την αγορά Urals και στη συνέχεια έβαλαν στη μαύρη λίστα τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft PJSC και Lukoil PJSC.