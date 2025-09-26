Τουρκία – ΗΠΑ: Συμφωνία Turkish Airlines με Boeing για 225 αεροσκάφη

Τη παραγγελία 75 αεροσκαφών Boeing B787 και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αγορά 150 αεροσκαφών 737-8/10 MAX ανακοίνωσε την Παρασκευή (26.9.25) η Turkish Airlines, με την επιφύλαξη των συζητήσεων με τον κατασκευαστή κινητήρων CFM International.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, η Turkish Airlines γνωστοποίησε ότι έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για την αγορά συνολικά 150 αεροσκαφών, εκ των οποίων τα 100 αφορούν κανονικές παραγγελίες και τα 50 αποτελούν εναλλακτικές επιλογές (options) για τα μοντέλα 737-8 και 737-10 MAX, σύμφωνα με το Reuters.

«Με αυτές τις παραγγελίες, ολόκληρος ο στόλος μας στοχεύει να αποτελείται από αεροσκάφη νέας γενιάς έως το 2035, ενισχύοντας έτσι την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και υποστηρίζοντας έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6%», πρόσθεσε η τουρκική αεροπορική εταιρεία.