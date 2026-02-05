Τουρκία και Chevron υπέγραψαν συμφωνία για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Συμφωνία για από κοινού έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου υπέγραψε η Άγκυρα με τη Chevron, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας.

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum, γνωστής με τα αρχικά TPAO, προβλέπει τη συνεργασία των εταιρειών σε δραστηριότητες εξερεύνησης και παραγωγής στην ξηρά και στην ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο. Το Bloomberg είχε αναφέρει τον Ιανουάριο ότι η Τουρκία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Chevron για την προετοιμασία της συμφωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών εταιρειών ενέργειας, καθώς η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο – ειδικά από τη Ρωσία – και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων.

Η συνεργασία με την Chevron θα μπορούσε να βοηθήσει την TPAO να παράγει τελικά 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας Alparslan Bayraktar σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

Τον περασμένο μήνα, η TPAO υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την Esso, θυγατρική της Exxon Mobil Corp, για τη διεξαγωγή ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.