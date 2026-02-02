Τραμπ: Κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία

Σε νέα τροπή μπαίνουν οι διεθνείς ενεργειακές και εμπορικές ισορροπίες, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία.

Η «εμπορική συμφωνία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, προβλέπει τη μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, από το τρέχον 25%.

Ο Ινδός πρωθυπουργός «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο» και δεσμεύτηκε να αγοράσει «περισσότερο πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στο δικό του δίκτυό Truth Social.