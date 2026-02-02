Διεθνή

Τραμπ: Κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία

Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Ινδίας προβλέπει όχι μόνο τη μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, αλλά και τη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Jessica Koscielniak

Σε νέα τροπή μπαίνουν οι διεθνείς ενεργειακές και εμπορικές ισορροπίες, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία.

Η «εμπορική συμφωνία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, προβλέπει τη μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, από το τρέχον 25%.

Ο Ινδός πρωθυπουργός «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο» και δεσμεύτηκε να αγοράσει «περισσότερο πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στο δικό του δίκτυό Truth Social.

Διεθνή
