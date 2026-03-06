Βαρύ πλήγμα για το Ντουμπάι οι αεροπορικές επιδρομές – Αδειάζουν τα ξενοδοχεία στο Εμιράτο

Σε σοβαρή απειλή για την αγορά ακινήτων και την τουριστική βιομηχανία του Ντουμπάι εξελίσσεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε μια χρονιά που άρχισε με ρεκόρ, καθώς η μητρόπολη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υποδέχθηκε έναν τεράστιο πληθυσμό τουριστών.

Μέχρι σήμερα πάνω από 1.000 επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κυρίως με drones, πολλά από τα οποία αναχαιτίστηκαν, έχουν ανησυχήσει τους επισκέπτες του Ντουμπάι, που είδαν τις επιπτώσεις του πολέμου και σε -ελεγχόμενες μεν, αλλά- ζημιές, όπως στο ξενοδοχείο στο Παλμ Τζουμέιρα.

Το Ντουμπάι είναι ένας πολυδιαφημισμένος εξωτικός προορισμός με οικονομία που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για το Εμιράτο, διαφοροποιώντας το από την βασισμένη στο πετρέλαιο οικονομία των υπόλοιπων περιοχών.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σε όλο τον κόσμο για διεθνείς ταξιδιώτες, αντιμετώπισε ακυρώσεις σε μεγάλο τμήμα του προγράμματός του από την πρώτη ημέρα του πολέμου, καθώς μια – μια οι αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωναν αναστολή πτήσεων, με πάνω από 5.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Είναι ενδεικτικό ότι αεροπορικές εταιρείες της περιοχής όπως Emirates, Etihad και Qatar Airways καταργούν ή αναπρογραμματίζουν σημαντικό μέρος των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, με σημαντική διαταραχή να παραμένει σε πτήσεις που συνδέουν την Ευρώπη, της Αφρική και την Ασία. Σε έναν προορισμό που εξαρτάται σχεδόν εξολοκλήρου από την αεροπορική συνδεσιμότητα, η καθήλωση των αεροσκαφών σε συνδυασμό με τις ταξιδιωτικές οδηγίες δυτικών κυβερνήσεων έχουν «παγώσει» την τουριστική κίνηση.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις οι εισερχόμενες αφίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να μειωθούν μεταξύ 10% και 30% το 2026 σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις για ανάπτυξη, ανάλογα πάντα με το πόσο καιρό θα διαρκέσουν η σύγκρουση και το κλείσιμο του εναέριου χώρου. Όσον αφορά τα έσοδα, με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, υπολογίζονται απώλειες περίπου 35-55 δισ. δολαρίων σε διεθνείς τουριστικές δαπάνες σε όλη την περιοχή. Ως μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις στη Μέση Ανατολή το Ντουμπάι αναμένεται να επωμιστεί σημαντικό μερίδιο αυτού του πλήγματος.

Μετά τα ρεκόρ σε τουρισμό και ακίνητα

Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι στο Ντουμπάι ταξίδεψαν πέρυσι 19,59 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, αριθμός ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με αύξηση κατά περίπου 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και με την πληρότητα σε περίπου 830 ξενοδοχεία να ξεπερνά το 80%.

Η Δυτική Ευρώπη παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης τουριστών, με 4,1 εκατομμύρια επισκέπτες, ακολουθούμενη από τη Νότια Ασία, την περιοχή του Κόλπου και την Ανατολική Ευρώπη. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι διατήρησε επίσης τη θέση του ως το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο για διεθνείς επιβάτες, υποστηρίζοντας τη σταθερή ροή επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν επίσης αναστατώσει τον τομέα ακινήτων του Ντουμπάι, ο οποίος γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με τις τιμές των ακινήτων να καταγράφουν αύξηση πάνω από 60% από το 2022 χάρης στην ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με δέλεαρ τα φορολογικά κίνητρα και την εισροή πλούσιων μεταναστών μετά από κρίσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους επενδυτές και πιέσεις στις μετοχές μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών της περιοχής, όπως Emaar και Aldar Properties.

Αυτή η ανάπτυξη ήρθε μετά από μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές, real estate, επιχειρηματικές συμφωνίες και συνεργασίες που σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τη θέση του Ντουμπάι ως παγκόσμιου τουριστικού κόμβου ενώ έχει στοχεύσει σε νέες επενδύσεις 1 τρισ. ντιράμ (AED, το νόμισμα των ΗΑΕ, με ισοτιμία 0,23 έναντι του ευρώ) από τον ιδιωτικό τομέα και 650 δισ. ντιράμ σε άμεσες ξένες επενδύσεις την επόμενη δεκαετία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι εκδηλώσεις όπως Dubai Shopping Festival, με εκπτώσεις στα δημοφιλή εμπορικά κέντρα και το φεστιβάλ ευεξίας Dubai Fitness Challenge, προσελκύουν περισσότερους από τρία εκατομμύρια συμμετέχοντες και συμβάλλουν στην προσέλκυση τουριστών στην πόλη.

Μειώνουν τιμές τα ξενοδοχεία μετά το μπαράζ ακυρώσεων

Ωστόσο, οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν ανατρέψει τα δεδομένα, με μπαράζ ακυρώσεων στα ξενοδοχεία. Οι στρατιωτικές επιθέσεις με αφετηρία τα πλήγματα στο Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ και τα αντίποινα που ακολούθησαν έχουν επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή. Οι επισκέπτες του Ντουμπάι σπεύδουν να το εγκαταλείψουν ενώ όπως είναι φυσικό η ζήτηση στα ταξιδιωτικά γραφεία για εκδρομές στην περιοχή έχει υποχωρήσει κατακόρυφα.

Οι ακυρώσεις αυξάνονται από Ευρωπαίους και Ασιάτες ταξιδιώτες που ανησυχούν για την ασφάλειά τους ενώ οι επιχειρηματίες οδηγούνται σε κατακόρυφη πτώση των τιμών για να προσελκύσουν πελάτες. Ξενοδοχεία σε περιοχές όπως το Παλμ Τζουμέιρα και το κέντρο του Ντουμπάι, στα οποία οι κρατήσεις γίνονται μήνες νωρίτερα, βλέπουν τις πληρότητές τους να καταρρέουν. Έτσι, τιμές δωματίων που μπορεί να κυμαίνονταν στα 800 δολάρια υποχωρούν κάτω από τα 300.