«Βουτιά» στη βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας – Ανησυχία για τις εξαγωγές λόγω δασμών

Τη μεγαλύτερη πτώση σε σχεδόν ένα χρόνο υπέστη η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας, ένα ακόμη πλήγμα για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η οποία ταλαντεύεται από τις περιορισμένες εμπορικές συνθήκες και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία μειώθηκε κατά 1,9% τον Ιούνιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, των φαρμακευτικών προϊόντων και των τροφίμων, πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι. Τα στοιχεία για τον Μάιο αναθεωρήθηκαν σε ελαφρά συρρίκνωση και η συνολική μείωση για το δεύτερο τρίμηνο ανέρχεται πλέον σε 1%, σύμφωνα με την Destatis την Πέμπτη (07.08.2025).

Η έκθεση ενισχύει τα σημάδια ανησυχίας που εκπέμπουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Γερμανίας, τώρα που οι δασμοί που απειλούσε η αμερικανική κυβέρνηση έχουν γίνει πραγματικότητα.

Οι Porsche και Audi είναι μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών που έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους, ενώ άλλες έχουν επισημάνει την αυξανόμενη έλλειψη προσφοράς που κινδυνεύει να βλάψει την ανάπτυξη. Η «ασυνήθιστα υψηλή αναθεώρηση» του Μαΐου οφειλόταν σε διορθώσεις των δεδομένων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία.

Η υποτονική ζήτηση από χώρες εκτός της ευρωζώνης ήταν υπεύθυνη για την απροσδόκητη πτώση των παραγγελιών των εργοστασίων τον Ιούνιο, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, με ελάχιστα στοιχεία να υποδηλώνουν επικείμενη ανάκαμψη.

Η Bundesbank προβλέπει ότι η οικονομία θα παραμείνει στάσιμη το 2025, μετά από μια μακρά ύφεση κατά το μεγαλύτερο μέρος των δύο προηγούμενων ετών.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ακτίνες ελπίδας. Η εμπιστοσύνη αυξάνεται σταδιακά χάρη στα επενδυτικά σχέδια ορισμένων από τις κορυφαίες εταιρείες της Γερμανίας και στις προοπτικές σημαντικής αύξησης των δημόσιων δαπανών για υποδομές και άμυνα.

Αυτό θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Για το επόμενο έτος, οι οικονομολόγοι προβλέπουν μια επέκταση 1,1%, η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί στο 1,6% το 2027.

Μια ξεχωριστή έκθεση έδειξε ότι το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας μειώθηκε στα 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της αύξησης των εισαγωγών. Πρόκειται για το μικρότερο έλλειμμα των τελευταίων οκτώ μηνών.