Βρετανία: Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό υποχωρούν μετά από ρεκόρ δύο ετών

Από το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών υποχώρησαν οι προσδοκίες των νοικοκυριών της Βρετανίας, μια μικρή αλλά αισθητή αποκλιμάκωση που μπορεί να μειώσει τις ανησυχίες στην Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς οι αξιωματούχοι αποφασίζουν αν θα προχωρήσουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, με την έρευνα της κεντρικής τράπεζας, τα νοικοκυριά στη Βρετανία προβλέπουν πλέον αύξηση τιμών (πληθωρισμό) 3,5% στους επόμενους 12 μήνες, έναντι 3,6% τον Αύγουστο, όταν είχε καταγραφεί το υψηλότερο σημείο διετίας. Για την επόμενη πενταετία εκτιμούν άνοδο 3,7% τον χρόνο, επίσης κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από την προηγούμενη έρευνα, σύμφωνα με το bloomberg.

Ενώ τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό των νοικοκυριών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η επιβράδυνση ήταν το τελευταίο σημάδι ότι η Τράπεζα της Αγγλίας αρχίζει να περιορίζει την απειλή από μια νέα αύξηση του πληθωρισμού. Αναμένεται να επαναλάβει τον κύκλο μείωσης της κερδοφορίας της στη συνεδρίασή της την Πέμπτη, αν και οι οικονομολόγοι προβλέπουν ένα κλειστό αποτέλεσμα με τον κυβερνήτη Άντριου Μπέιλι να θεωρείται ο βασικός εκλογέας που θα ψηφίσει.

Η απόφαση για το επιτόκιο θα ανακοινωθεί την επόμενη ημέρα από την δημοσίευση των επίσημων στοιχείων για τον πληθωρισμό για τον Νοέμβριο, τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν εάν οι πιέσεις στις τιμές έχουν κορυφωθεί. Ο ΔΤΚ αναμένεται να υποχωρήσει στο 3,4%, σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg, σε σύγκριση με 3,6% τον Οκτώβριο.

Η έρευνα για τις μελλοντικές προσδοκίες για τον πληθωρισμό παρακολουθείται στενά από την κεντρική τράπεζα για ενδείξεις ότι οι αυξημένες πιέσεις στις τιμές θα συνεχιστούν. Τα νοικοκυριά που φοβούνται τη συνέχιση του υψηλού πληθωρισμού θα μπορούσαν να απαιτήσουν μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών που θα επηρεάσουν τις τιμές.

Ο Ρόμπερτ Γουντ, επικεφαλής οικονομολόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Pantheon Macroeconomics, δήλωσε ότι η μικρή πτώση «βοηθά στην υπόθεση μείωσης των επιτοκίων» την επόμενη εβδομάδα. «Αυτό θα δώσει στους αρμόδιους για τον καθορισμό των επιτοκίων κάποια σιγουριά ότι οι προσδοκίες μπορούν να συνεχίσουν να μειώνονται καθώς ο γενικός πληθωρισμός επιβραδύνεται μέχρι το επόμενο καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Οι υψηλές προσδοκίες έχουν κρατήσει ορισμένα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής επιφυλακτικά σχετικά με την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Ωστόσο, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις υποχώρησης του πληθωρισμού και στασιμότητας της οικονομίας, με τα στοιχεία νωρίτερα την Παρασκευή να δείχνουν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρικνώθηκε ξανά τον Οκτώβριο.

Οι υποστηρικτές της επιτροπής αξιολόγησης (MPC) αντιστέκονται σε μια περαιτέρω χαλάρωση των επιτοκίων, αφού εξέφρασαν ανησυχίες για ενδείξεις ότι τα νοικοκυριά αναμένουν ότι ο άκαμπτος πληθωρισμός θα παραταθεί. Οι υποστηρικτές της MPC υποστηρίζουν ότι μια αδύναμη αγορά εργασίας θα μειώσει την ικανότητα των εργαζομένων να επιτύχουν μεγάλες αυξήσεις μισθών, περιορίζοντας τον αντίκτυπο των υψηλών προσδοκιών στον πληθωρισμό.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι Βρετανοί φοβούνται ολοένα και περισσότερο ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει τα επιτόκια για να εξαλείψει τον άκαμπτο πληθωρισμό. Το καθαρό μερίδιο των νοικοκυριών που αναμένουν αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.