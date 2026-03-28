Χτύπημα στην ιρανική χαλυβουργία Khuzestan οδήγησε σε κλείσιμο του εργοστασίου – H ανακοίνωση της εταιρείας

Μια αμερικανο-ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε την ιρανική εταιρεία χάλυβα Khuzestan, η οποία διέκοψε τη δραστηριότητά της καθώς επλήγησαν οι βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA σήμερα Σάββατο (28.3.2026).

Σε ανακοίνωση, το γραφείο δημοσίων σχέσεων της εταιρείας από το Ιράν ανέφερε ότι η επίθεση έπληξε αρκετές μονάδες, μεταξύ των οποίων και του τμήματος χαλυβουργίας.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπή των γραμμών παραγωγής, ενώ ομάδες πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς που ξέσπασε.

Οι ειδικοί της εταιρείας με έδρα στην πόλη Ahvaz που απασχολεί πάνω από 10.000 εργαζόμενους, έχουν έκτοτε ξεκινήσει προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αξιολόγηση της έκτασης των ζημιών.

Η Khouzestan Steel, μαζί με την HEPCO, την Ahvaz Rolling Mills, την Shahin Rolling Mills, την Shahdad Rolling Mills, την Shahrokh Rolling Mills, το Khouzestan Metal Industries Complex, το Shahbaz Factory και πολλά άλλα ορυχεία στο Ιράν, όπως το ορυχείο χαλκού Sarcheshmeh, ανήκαν στους αδελφούς Rezaei πριν από την Ιρανική Επανάσταση του 1979. Κατασχέθηκαν μετά την επανάσταση και στη συνέχεια τέθηκαν υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Η Khuzestan Steel ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την επανέναρξη των εργασιών το συντομότερο δυνατό, διαβεβαιώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επανέναρξη της παραγωγής το συντομότερο δυνατό.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν το οποίο ανταποδίδει με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, καθώς και της Ιορδανίας, του Ιράκ και των χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις προκαλώντας θύματα και ζημιές σε υποδομές. Οι εξελίξεις αυτές διαταράσσουν τις παγκόσμιες αγορές και την αεροπλοία.