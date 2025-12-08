Συμβαίνει τώρα:
Economist: Στην 6η θέση των καλύτερων οικονομίων η Ελλάδα – Την πρωτιά κατέκτησε η Πορτογαλία

Η ελληνική οικονομία διατηρεί αρκετή ανθεκτικότητα, με βελτιώσεις στις τιμές και μέτρια μεγέθυνση
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το περιοδικό Economist ανακήρυξε την «οικονομία της χρονιάς» με τις χώρες τις νότιας Ευρώπης να ξεχωρίζουν στις πρώτες θέσεις, και την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 6η θέση.

Σύμφωνα με τον Economist, οι νότιο – ευρωπαϊκές οικονομίες που πρωταγωνίστησαν στην κρίση της δεκαετίας του 2010 δείχνουν στις μέρες μας αξιοσημείωτη δυναμική. Η Ισπανία διατηρεί τις επιδόσεις της, ενώ η Ελλάδα -νικήτρια το 2022 και το 2023- παραμένει στην ανώτερη ζώνη του πίνακα κατάταξης.

Στην κορυφή της λίστας για το 2025 βρίσκεται η Πορτογαλία, την οποία το περιοδικό συνέταξε την κατάταξη της «οικονομίας της χρονιάς» εξετάζοντας 5 βασικούς δείκτες. Η επίδοσή της αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην άνθηση του τουρισμού και στην εισροή εύπορων ξένων κατοίκων που επωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς. Ο συνδυασμός ισχυρής ανάπτυξης (+2,4%), χαμηλού πυρήνα πληθωρισμού (0,1 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον στόχο) και μιας εξαιρετικής χρηματιστηριακής χρονιάς (άνω του 20%) δημιουργεί μια επιτυχία που λίγοι περίμεναν πριν από μία δεκαετία.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα στο τρίτο τρίμηνο του 2025, εμφανίζει δομικό πληθωρισμό +1,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον στόχο του 2%. Παράλληλα, εμφανίζεται έντονη αποκλιμάκωση (-13,3%),κάτι που αποτελεί ένα από τα καλύτερα σκορ του πίνακα. Η επίδοση του ΑΕΠ είναι σταθερή (+1,7%).

Αναλυτικά, η Ελλάδα στο τρίτο τρίμηνο του 2025, εμφανίζει:

  • Δομικό πληθωρισμό: +1,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον στόχο του 2%
  • Εύρος πληθωρισμού: έντονη αποκλιμάκωση, με –13,3%, ένα από τα καλύτερα σκορ του πίνακα
  • ΑΕΠ: +1,7%, σταθερή αλλά όχι εντυπωσιακή επίδοση σε σχέση με Ισπανία ή Πορτογαλία

Η ελληνική οικονομία διατηρεί αρκετή ανθεκτικότητα, με βελτιώσεις στις τιμές και μέτρια μεγέθυνση, αλλά υποχωρεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και τη συναντάμε στην 6η θέση.

