Aνεβαίνουν οι τιμές του ρευμάτος στην περιοχή μας λόγω Ρουμανίας – Πως επηρεάζεται η Ελλάδα

Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει το ενεργειακό σύστημα της Ρουμανίας, καθώς βλάβη στο μεγάλο πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα στερεί πλέον 1,3 GW και ανεβάζει τις τιμές του ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, ένας ελαττωματικός μετασχηματιστής οδήγησε σε αναγκαστική διακοπή λειτουργίας τον πρώτο αντιδραστήρα του σταθμού, τη στιγμή που ο δεύτερος βρίσκεται ήδη σε περίοδο προγραμματισμένης συντήρησης. Με τον τρόπο αυτό, η Ρουμανία θα στερηθεί την πρώτη μονάδα μέχρι την 1η Ιουνίου και τη δεύτερη μέχρι τις 7 Ιουλίου. Οι διαχειριστές του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και η κυβέρνηση δίνουν, έτσι, αγώνα να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες ποσότητες από το εξωτερικό στο μεσοδιάστημα.

Πλέον το ρουμανικό σύστημα αναγκάζεται να λειτουργεί στα όριά του δίχως το 15-20% της παραγωγικής ισχύος. Το αποτέλεσμα έγινε απευθείας αισθητό στην τιμή χονδρικής της χώρας. Τα χθεσινά δεδομένα έδειξαν ότι η Ρουμανία ήταν η ακριβότερη αγορά στην Ευρώπη με 127 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει εμμέσως και την Ελλάδα, αφού οι αγορές της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Μέχρι στιγμής το Μάιο η τιμή χονδρικής στη χώρα μας βρίσκεται στα 93 ευρώ ή 5 ευρώ ψηλότερα από τον Απρίλιο. Πρόκειται για μια μικρή άνοδο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω κλιμάκωση στο εξής λόγω Ρουμανίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα παρατηρήθηκε μια ανοδική τάση, η οποία οφείλεται σε έναν εγχώριο παράγοντα, δηλαδή την αυξημένη συμμετοχή του λιγνίτη. Καθώς ορισμένες μονάδες φυσικού αερίου βρέθηκαν σε περίοδο συντήρησης, δύο λιγνιτικές μονάδες χρειάστηκε να αντισταθμίσουν την προσωρινή απώλεια, οδηγώντας το εν λόγω καύσιμο σε μερίδια έως και 9,5%.

Πάντως, σταδιακά η επιστροφή των μονάδων αερίου έρχεται να ομαλοποιήσει τα πράγματα: Από τα 100-120 ευρώ που είδαμε πριν μερικές ημέρες, η χονδρική έχει επιστρέψει κάτω από τα 100 ευρώ πλέον.

Σε αυτό το σημείο θα αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο κοστίζει ακριβότερα στο σύστημα ο λιγνίτης, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το φυσικό αέριο είναι ιδιαίτερα ακριβό λόγω της διεθνούς κρίσης.

Ο λόγος που ο λιγνίτης ανεβάζει τις τιμές δεν έχει να κάνει μόνο με το γενικό κόστος παραγωγής που τον χαρακτηρίζει ως αποτέλεσμα των ακριβών δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Παίζει επίσης ρόλο το γεγονός ότι οι λιγνιτικές μονάδες δεν είναι σε θέση να αναβοσβήνουν εντός μερικών ωρών, όπως του αερίου, αναλόγως των αναγκών. Έτσι, αναγκάζονται να μένουν σε λειτουργία και τις μεσημβρινές ώρες, με αποτέλεσμα να πηγαίνει χαμένο μέρος της φθηνής ηλιακής παραγωγής που θα περνούσε αλλιώς στο σύστημα.

Εν ολίγοις, η επίδραση του λιγνίτη στις τιμές ασκείται σε ολόκληρο το 24ωρο, ενώ του φυσικού αερίου γίνεται αισθητή κυρίως στις ώρες αιχμής, όπως τα απογεύματα και νωρίς το βράδυ.