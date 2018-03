Εγκρίθηκε από τον ESM η τέταρτη δόση των 6,7 δισ. ευρώ – Αύριο στα ελληνικά ταμεία η πρώτη υποδόση

«Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων από την ελληνική κυβέρνηση και της επακόλουθης έγκρισης του αναθεωρημένου Μνημονίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕSM» επισημαίνει η ανακοίνωση του ESM, σημειώνοντας ότι η συνολική δόση θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του χρέους, την εκκαθάριση εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών και για τη δημιουργία ενός μαξιλαριού ρευστότητας.

Σύμφωνα με τον ESM, η πρώτη υποδόση ύψους 5,7 δισ. θα φτάσει στα ελληνικά ταμεία αύριο, Τετάρτη. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο 1 δισ. που θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποπληρωμή του εσωτερικού χρέους, αυτό θα μπορεί εκταμιευθεί μετά την 1η Μαΐου, σε συνέχεια νέας απόφασης του ΔΣ του ΕSM. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ESM, θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω «πρόοδο» της Ελλάδας στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

«Με τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕSM αναγνωρίζεται η σκληρή δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης δέσμης μεταρρυθμίσεων», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού Μηχανισμού, Κλάους Ρέγκλινγκ, αναφερόμενος σε συγκεκριμένες «σημαντικές» δράσεις στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των δημόσιων εσόδων, στη φορολογική πολιτική και στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Η τέταρτη και τελική αξιολόγηση του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει και είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να βγει με επιτυχία από το πρόγραμμα του ESM τον Αύγουστο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εφαρμόσει και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις», κατέληξε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ESM, σε συνέχεια της εκταμίευσης των 5,7 δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν σήμερα, η συνολική οικονομική ενίσχυση του ESM στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος για την Ελλάδα ανέρχεται σε 45,9 δισ. ευρώ, από συνολικό ποσό 86 δισ.

Συνολικά και στα τρία προγράμματα, ο ΕSM και το EFSF έχουν μέχρι στιγμής εκταμιεύσει 187,77 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που εγκρίθηκε σήμερα).

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ του ESM εγκρίθηκε επίσης μια τροποποίηση της συμφωνίας χρηματοδοτικής βοήθειας (FFA), σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (HCAP) προστίθεται ως συμβαλλόμενο μέρος στην FFA, μόλις υπογραφεί η αναθεωρημένη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ESM, η τροπολογία αυτή περιλαμβάνει επίσης υποχρεώσεις για την Ελλάδα σε σχέση με το HCAP, το ταμείο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ESM για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Την έγκριση της τέταρτης δόσης ύψους 6,7 δισ. από το ΔΣ του ESM χαιρέτισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο με δήλωσή του στο Twitter. «Ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα εισέλθουν στην ελληνική οικονομία και θα βοηθήσουν την Ελλάδα να χτίσει το μαξιλάρι ρευστότητας. Αυτά είναι καλά νέα» ανέφερε ο Μ. Σεντένο.

I welcome the #ESM Board of Directors decision on the disbursement of €6.7 billion loan tranche to #Greece. A chunk of the funds will be pumped into the Greek economy and will help Greece build up its cash buffer. That's good news. pic.twitter.com/GNi8SLR7hc

— Mário Centeno (@mariofcenteno) March 27, 2018