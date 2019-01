Το πρώτο βήμα για έξοδο της χώρας στις αγορές έγινε τη Δευτέρα (28.01.2019) όταν το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έκδοση νέου, 5ετους, ομολόγου.

Το νέο ομόλογο θα έχει λήξη λίγο μεγαλύτερη των 5 ετών. Την έκδοση του ομολόγου θα αναλάβουν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Societe Generale SA.

Σύμφωνα το Capital.gr, το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα. Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.

Το κουπόνι του 5ετούς ομολόγου τοποθετείται στο 3,75% με 3,875%, σύμφωνα με το Bloomberg.