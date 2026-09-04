Συμβαίνει τώρα:
Οικονομία

ΕΛΓΑ: Προκαταβολή 5 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς για τις πυρκαγιές του 2024

Οι προκαταβολές αφορούν ζημιές που υπέστη το φυτικό κεφάλαιο των καλλιεργειών από τις πυρκαγιές του 2024
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών πιστώνονται σήμερα (4.9.2026) από τον ΕΛΓΑ προκαταβολές συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τις ζημιές που υπέστη το φυτικό κεφάλαιο των καλλιεργειών τους από τις πυρκαγιές του 2024.

Η καταβολή των προκαταβολών προς τους αγρότες αφορά το Πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2024», το οποίο χρηματοδοτείται από τους πόρους του υποπρογράμματος δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα, οι προκαταβολές έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η σημερινή πληρωμή έρχεται να δώσει μια πρώτη οικονομική ανάσα στους παραγωγούς που είδαν τις καλλιέργειές τους να πλήττονται από τις πυρκαγιές του 2024. Οι προκαταβολές αποτελούν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ενίσχυσης για τις συγκεκριμένες ζημιές, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν πλέον τα ποσά που τους αναλογούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
167
120
96
84
Οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo