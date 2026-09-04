Το Πανεπιστήμιο Keele ανέκτησε την άδεια και ετοιμάζεται για επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ

Το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Keele ανέκτησε την άδεια του, μετά από προσωρινό μπλοκάρισμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), και ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά έχοντας ως πλάνο να επενδύσει ποσό άνω των 60 εκατ. ευρώ.

Η νέα άδεια για το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο χορηγήθηκε με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση της παρουσίας του βρετανικού πανεπιστημίου στην Αθήνα από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, παρά τις αντιδράσεις που είχαν ακολουθήσει την απόφαση του ΣτΕ.

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Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Keele Greece, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, εξήγησε τους λόγους που δεν είχε δοθεί η άδεια.

Τόνισε ότι η ακύρωση της προηγούμενης άδειας αφορούσε διαδικαστικά ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και όχι ουσιαστικές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις ή στα προγράμματα σπουδών του ιδρύματος.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα αφορούσε, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία πιστοποίησης των εγκαταστάσεων από τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ για τα προγράμματα σπουδών.

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Η ίδια τόνισε ότι το πανεπιστήμιο είχε ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και είχε καταθέσει τους απαιτούμενους φακέλους και πλέον η άδεια λειτουργίας έχει ανακτηθεί και το αναπτυξιακό σχέδιο συνεχίζεται, παρά το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί λόγο παραπληροφόρησης.

«Μέσα σε αυτό το κενό ενημέρωσης και εσκεμμένης παραπληροφόρησης ακούστηκαν ασύλληπτες ανακρίβειες. Το Keele στεγάζεται σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτήριο 5.000 τ.μ. το οποίο μέχρι πρότινος στέγαζε τμήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτές λοιπόν τις εγκαταστάσεις έχει γίνει μια επένδυση 20 εκατ. ευρώ, εγκαταστάσεις για τις οποίες μας επιλέγουν οι φοιτητές μας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Η επόμενη μέρα και η επένδυση των 60 εκατ. ευρώ

Σχετικά με την επόμενη μέρα του Keele στην Ελλάδα, η πρόεδρος του ΔΣ ανέφερε πως προχωρούν στο άνοιγμα δεύτερου υπερσύγχρονου campus στα βόρεια προάστεια μέσα στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με ένα επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, τόνισε ότι το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο συνεχίζει να εξελίσσεται και να καταθέτει για πιστοποίηση προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει η ίδια ήταν πως «παραμένουμε λοιπόν πιστοί στο όραμά μας, έχοντας στο πλευρό μας το μητρικό πανεπιστήμιο, για να προσφέρουμε στους νέους εκπαίδευση παγκόσμιου επιπέδου μέσα στην Ελλάδα»