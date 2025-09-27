Επιχειρήσεις: Σε αναμονή του νέου χρονοδιαγράμματος για το ψηφιακό δελτίο αποστολής – Tι προβλέπει η β’ φάση υλοποίησης

Σε εκκρεμότητα παραμένει το νέο χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ για τη β’ φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, μετά την προαναγγελία μετάθεσής του από τον Γιώργο Πιτσιλή, γεγονός που αφορά χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις θα ακολουθούν το ισχύον πλαίσιο που διέπει το ψηφιακό δελτίο αποστολής και οι έλεγχοι για τη διακίνηση αποθεμάτων συνεχίζονται κανονικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζουμε πως η Α’ φάση έγινε υποχρεωτική από 2.6.2025 για τις επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου βάσει τζίρου. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις η Α’ φάση παραμένει προαιρετική έως 30.11.2025 και γίνεται υποχρεωτική από 1.12.2025. Η Β’ φάση είχε οριστεί προαιρετική για όλους από 1.8.2025 έως 30.11.2025 και υποχρεωτική από 1.12.2025.

Ωστόσο, μετά τη δημόσια αναφορά του Διοικητή της ΑΑΔΕ στις 24.09.2025, η υποχρεωτική έναρξη της Β’ φάσης (που ήταν 1.12.2025) μετατίθεται και θα ανακοινωθεί νέο χρονοδιάγραμμα.



Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως οι επαγγελματίες δεν πρέπει να είναι έτοιμο για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Το τελευταίο προβλέπει καταχώριση της πραγματικής ώρας εκκίνησης και ολοκλήρωσης, τόπους φόρτωσης και παράδοσης, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, καθώς και τα ΑΦΜ όσων εμπλέκονται (αποστολέας, παραλήπτης, μεταφορέας). Η παραλαβή θα επιβεβαιώνεται από τον λήπτη μέσω QR, ώστε να κλείνει ο κύκλος χωρίς κενά.

Τα παραπάνω αφορούν τεχνικούς και συνεργεία που μεταφέρουν υλικά, επαγγελματίες με αποθήκη και χονδρικές αποστολές, μικρές κατασκευές και εργοτάξια. Αφορά επίσης αποστολές μέσω courier και τη διακίνηση καυσίμων.

Η διακίνηση χωρίς σωστό παραστατικό κοστίζει ακριβά, με αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα. Η λογική της β’ φάσης είναι να μη μένουν «ανοιχτές» παραδόσεις.