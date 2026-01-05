Επιχορήγηση 4,4 εκατ. ευρώ σε πέντε ΑΕΙ και πρόσληψη 450 νέων μελών ΔΕΠ

Με την επιχορήγηση ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ, πέντε ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) θα λάβουν έκτακτους πόρους από το υπουργείο Παιδείας, ενώ θα προσληφθούν 450 νέα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις υπογραφείσες υπουργικές αποφάσεις.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί υπεύθυνα τα δημοσιονομικά περιθώρια, κατευθύνοντας τους πόρους εκεί που έχουν άμεσο αντίκτυπο: στη λειτουργία των πανεπιστημίων και στην ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής. Ο στόχος της επιχορήγησης είναι λειτουργικά και ασφαλή πανεπιστήμια (ΑΕΙ), που προσφέρουν υψηλής ποιότητας φοιτητική μέριμνα, διασφαλίζουν τη γνώση και την έρευνα και καλλιεργούν στους νέους τον αμφίπλευρο σεβασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η πολιτεία σέβεται τον κόπο των οικογενειών των φοιτητών, ενώ οι ίδιοι σέβονται τις υποδομές και τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Η επιχορήγηση θα στηρίξει πέντε ΑΕΙ ώστε να αντιμετωπίσουν πραγματικές ανάγκες, όπως το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών, την καθαριότητα και τη φύλαξη.

Παράλληλα, η πρόσληψη 450 νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αποτελεί ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύοντας τα τμήματα, τη διδασκαλία και την έρευνα προς όφελος των φοιτητών και ανακουφίζοντας την καθημερινότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ενίσχυση με επιπλέον πόρους και προσωπικό συμπληρώνει τη σταθερή επένδυση στη φοιτητική μέριμνα, που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, καλύτερες συνθήκες στέγασης και σίτισης και ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών ανεξαρτήτως τόπου προέλευσης.

Η έκτακτη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 4.386.935 ευρώ και αφορά κυρίως την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, τη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθώς και υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πανεπιστήμια και τα αντίστοιχα ποσά της επιχορήγησης είναι:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 2.460.000 ευρώ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 984.000 ευρώ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 369.000 ευρώ Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 328.000 ευρώ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 245.935 ευρώ

Τέλος, αποφασίστηκε η κατανομή 450 νέων θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας για την κάλυψη κρίσιμων διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, ενισχύοντας συνολικά το ακαδημαϊκό έργο.

Ειδικότερα, οι νέες θέσεις μελών ΔΕΠ κατανέμονται ως εξής:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 72

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 65

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 36

Πανεπιστήμιο Πατρών: 36

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 29

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 21

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 19

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: 18

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 17

Πανεπιστήμιο Κρήτης: 17

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 14

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 13

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 12

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 12

Πάντειο Πανεπιστήμιο: 11

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 9

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 9

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 9

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 8

Πολυτεχνείο Κρήτης: 8

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 6

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 3

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 3

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 2

Σημειώνεται, τέλος, ότι -επιπλέον- κατανέμονται 60 θέσεις Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού στα ΑΕΙ, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, για την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) για το έτος 2026.