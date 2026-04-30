Ο Τραμπ μπροστά στο ενεργειακό σοκ της αντλίας: Η βενζίνη έφτασε τα 6 δολάρια το γαλόνι, τα ξεπέρασε στην Καλιφόρνια

Στα υψηλότερα επίπεδα της τετραετίας κινούνται τα καύσιμα στις ΗΠΑ, λόγω της άνευ προηγουμένου διαταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ μπαράζ ανατιμήσεων πλήττει τους καταναλωτές στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

H μέση τιμή καυσίμων στα πρατήρια των ΗΠΑ έφτασε τα 4,30 δολάρια ανά γαλόνι (σημερινές τιμές, 30.4.2026) σημειώνοντας αύξηση πάνω από 15 σεντς μόνο αυτόν τον μήνα ενώ από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, η αύξηση ξεπερνά το 1,50 δολάριο. Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο η μέση τιμή της βενζίνης δεν ξεπερνούσε τα 2,8 δολάρια το γαλόνι.

Στην Καλιφόρνια η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι ενώ πάνω από 5,5 δολάρια πληρώνουν οι οδηγοί στην Ουάσιγκτον. Σε Νεβάδα και Όρεγκον η βενζίνη κινείται πάνω από τα 5 δολάρια ενώ τις χαμηλότερες τιμές, πάνω όμως από τα 4 δολάρια το γαλόνι, προσφέρουν τα πρατήρια σε Βιρτζίνια και Φλόριντα.

Η διαταραχή στην παγκόσμια αγορά και τα προβλήματα στα αμερικανικά διυλιστήρια οδήγησαν τις τιμές σε αύξηση που ξεπερνά το 40% προκαλώντας μεγάλο πονοκέφαλο στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ίδιος κάλεσε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο κορυφαία στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, προκειμένου να διερευνήσει λύση σε ένα πρόβλημα που διογκώνεται όσο παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent και του WTI να σημειώνουν ράλι η άνοδος των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, αναμένεται να συνεχιστεί.

Μέσα σε μία εβδομάδα οι τιμές τόσο του Brent όσο και του αμερικανικού αργού WTI σημειώνουν άνοδο πάνω από 15% αγγίζοντας νέες κορυφές αφού προσωρινά ξεπέρασαν και τις τιμές του 2022 όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Brent βρέθηκε για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν πάνω από και από τα 125 δολάρια το βαρέλι και το WTI εκτοξεύθηκε στα 110 δολάρια.

Αυτή η τάση σηματοδοτεί νέα αύξηση των τιμών στην αντλία.

Αρρυθμίες στην παραγωγή

Εντωμεταξύ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, η μεγάλη εγκατάσταση της BP στο Whiting της Ιντιάνα, η οποία επεξεργάζεται 440.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, υπέστη απρόσμενη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα μία μονάδα να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Παράλληλα, η Phillips 66 πραγματοποιεί προγραμματισμένη συντήρηση στο διυλιστήριο Wood River στο Ιλινόι, το οποίο έχει δυνατότητα επεξεργασίας 356.000 βαρελιών ημερησίως. Η συντήρηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 45 ημέρες, περιορίζοντας ενδεχομένως την παραγωγή και επηρεάζοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Το διυλιστήριο Robinson της Marathon Petroleum στο Ιλινόι, με δυναμικότητα 253.000 βαρελιών ημερησίως, βρίσκεται επίσης σε φάση συντήρησης. Καθώς οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν έως τα μέσα Μαΐου, το αποτέλεσμα αυτών των διακοπών λειτουργίας στα διυλιστήρια πιθανότατα θα διατηρήσει την αλυσίδα εφοδιασμού βενζίνης υπό πίεση, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των τιμών στα πρατήρια.

Ας σημειωθεί επίσης ότι μεγάλο μέρος του συστήματος διύλισης των ΗΠΑ έχει διαμορφωθεί για να λειτουργεί με βαρύτερο αργό πετρέλαιο, όπως αυτό που προέρχεται από τον Καναδά, ο οποίος εξάγει τη συντριπτική πλειοψηφία του πετρελαίου του στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εισάγουν αργό πετρέλαιο για να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία των διυλιστηρίων τους, ενώ εξάγουν ελαφρύτερο αργό πετρέλαιο και ραφιναρισμένα προϊόντα.

Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες διύλισης στις ΗΠΑ έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες δεκαετίες για να μπορούν να επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο και να παράγουν προϊόντα διύλισης όπως βενζίνη, ντίζελ και καύσιμο αεροπλάνων. Επίσης, έχει μειωθεί η δυναμικότητα του κλάδου λόγω γήρανσης των υποδομών και λόγω των αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα ασθενέστερα περιθώρια κέρδους οδήγησαν πολλά εργοστάσια να κλείσουν ή να στραφούν στα βιοκαύσιμα..

Το άλμα στη βενζίνη και τα υπερκέρδη

Από τα τέλη Απριλίου 2026, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, λόγω των περιορισμών στην προσφορά και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η παραγωγή βενζίνης στις ΗΠΑ κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε περίπου 9,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τα αποθέματα βενζίνης έχουν μειωθεί, σε περίπου 210 εκατομμύρια βαρέλια και παρά τις υψηλές τιμές, η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Ας σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και ο κορυφαίος παγκόσμιος εξαγωγέας βενζίνης. Ωστόσο, οι Αμερικανοί πληρώνουν ακριβά τη βενζίνη εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, γεγονός που οδηγεί σε απογοήτευση και ανησυχίες για υψηλότερο πληθωρισμό και μείωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι περιορισμοί στα διυλιστήρια, η εφοδιαστική και η παγκόσμια δυναμική των τιμών εξακολουθούν να καθορίζουν τι πληρώνουν οι καταναλωτές στην αντλία.

Σε αυτό το περιβάλλον κάποιοι παίκτες της αγοράς κερδίζουν. Τα διυλιστήρια των ΗΠΑ, όπως η Marathon Petroleum, αναμένεται να δουν απότομη αύξηση στα κέρδη τους το πρώτο τρίμηνο του 2026 λόγω των υψηλών περιθωρίων κέρδους των καυσίμων.

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 που δημοσιεύθηκαν στα τέλη Απριλίου, οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες αναφέρουν υψηλότερα κέρδη.

H BP ανακοίνωσε κέρδη 3,2 δισ. δολάρια στο α’ τρίμηνο του 2026. Η βρετανική πετρελαϊκή είχε ανακοινώσει καθαρό κέρδος 1,38 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι και 1,54 δισ. δολάρια στο τελευταίο τρίμηνο του 2025. Τα καθαρά κέρδη της Τotal Energy ανήλθαν σε 5,4 δισ. δολάρια από τα 4,2 δισ. δολαρίων πέρυδι, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για κέρδη ύψους 5 δισ. δολαρίων.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου έχει βοηθήσει τους ενεργειακούς κολοσσούς να αποκομίσουν δισεκατομμύρια δολάρια από την κρίση στην ενεργειακή προσφορά. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται αποτελέσματα από εταιρείες όπως Chevron, ExxonMobil που ανακοινώνουν αύριο (1.5.2026) και Shell την άλλη Πέμπτη (7.5.2026).