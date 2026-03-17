25 παρεμβάσεις και έργα 5,3 δισ. ευρώ για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις – Οι δράσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης

Πρόκειται για εθνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που επεξεργάστηκε η αντιπροεδρία της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες και περιλαμβάνει συνολικά 25 δράσεις ενώ στοχεύει να ευνοήσει 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 μικρές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράσεις ύψους 5,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ρύπων θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το 2032. Στόχος της ελληνικής πρότασης που κατατέθηκε στην Κομισιόν και προωθεί μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο, είναι οι πρώτες δράσεις να εγκαινιαστούν το 2026. Όπως τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης η Ελλάδα είναι 2η στην ΕΕ σε ευρωπαϊκούς πόρους ανά κάτοικο και η 6η που υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο, για την ανάπτυξη του οποίου συμμετείχαν εκτός από τα 13 υπουργεία και μια σειρά από φορείς.

Στις βασικές του πρωτοβουλίες το σχέδιο περιλαμβάνει:

-Προγράμματα «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 μικρών επιχειρήσεων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας

-Ανέγερση 2.350 κατοικιών για στέγαση ευάλωτων νοικοκυριών

-Αύξηση έως και 100 ευρώ/έτος του επιδόματος θέρμανσης

-Προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων

-Leasing ηλεκτρικών οχημάτων

-Επιδότηση για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών επαγγελματικών ακινήτων

Ο Σταύρος Παπασταύρου εξήγησε ότι οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά, με επιδότηση της τάξης του 80%. Για παράδειγμα, νοικοκυριό επιλέγει να κάνει παρεμβάσεις συνολικής αξίας 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το νοικοκυριό θα λάβει ως επιδότηση συνολικό ποσό 19.800 ευρώ και θα καταβάλει μόλις 5.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων δημιουργείται ενιαία πλατφόρμα για τους ωφελούμενους και σημείο μιας στάσης για πληρέστερη ενημέρωση.

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη επιπλέον των παραπάνω:

-Αδειοδοτούνται 4 ανενεργά στρατόπεδα, δύο στην Αττική και από ένα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα για την κατασκευή 2.350 διαμερισμάτων για ευάλωτους συμπολίτες μας, μια παρέμβαση 435 εκατ. ευρώ.

-Επίσης, εκσυγχρονίζονται 15 συνολικά φοιτητικές εστίες με 226 εκατ. ευρώ

-Προωθείται το κοινωνικό leasing, δράση ύψους 174 εκατ. ευρώ

-100% επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία, μια επένδυση 51 εκατ. ευρώ

Υπάρχουν όμως και μέτρα με στόχο να ωφεληθεί το σύνολο της κοινωνίας, όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης αναφερόμενος:

-Στην ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με 129 εκατ. ευρώ

-Αναβάθμιση 10 συρμών της γραμμής 1 του Μετρό, έργο ύψους 60 εκατ. ευρώ και επιπλέον αναβάθμιση των σταθμών με 7 εκατ. ευρώ

-Προμήθεια 12 νέων συρμών για την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθηνών, έργο 240 εκατ. ευρώ

-Ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών κατά παραγγελία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, έργο 10,2 εκατ. ευρώ και

-Ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών μεταφορών κατά παραγγελία στην επαρχία, έργο 44 εκατ. ευρώ

-Athens Move, Δημοτική Συγκοινωνία, με 11,2 εκατ. ευρώ

-Επένδυση 219 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών, εξυπηρετώντας άτομα με αναπηρία

-Αναβάθμιση υποδομών σε 33 σταθμούς του ΟΣΕ, έργο 50 εκατ. ευρώ

-Εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, έργο 135 εκατ. ευρώ

-Ψηφιακή χαρτογράφηση και καθοδήγηση σε όλους τους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 5,5 εκατ. ευρώ

-Προώθηση ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων 93 εκατ. ευρώ

Τέλος, σημειώνονται ορισμένα ακόμη σημαντικά προγράμματα:

-Εξοικονομώ για επιχειρήσεις 394 εκατ. ευρώ

-Απόκτηση επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων μέσω μίσθωσης ή αγοράς από πολύ μικρές επιχειρήσεις, 298 εκατ. ευρώ και

-Επιδότηση για αντικατάσταση συμβατικού ταξί με ηλεκτρικό, έργο ύψους 68 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται συνολικά για 25 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Ο Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034, την εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται φέτος.