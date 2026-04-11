Μακρο-οικονομία

ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή αμάξια με ξένες πινακίδες

Τα πρόστιμα θα καταλογιστούν, μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι
iStock
Εκτεταμένους ελέγχους σε πολυτελή αμάξια πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, εντοπίζοντας σωρεία παραβάσεων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, με βάση πληροφορίες από διόδια και τελωνεία και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, σχεδιάστηκε πανελλαδική δράση στοχευμένων ελέγχων σε αυτά τα αμάξια.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν εφόδους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπίες, μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές που εδρεύουν δημοφιλείς επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας.  

Οι έλεγχοι οδήγησαν στη δέσμευση 229 οχημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατ.. Στη λίστα με τα δεσμευμένα οχήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά LAMBORGHINI, PORSCHE, MERCEDES, BENTLEY, AUDI, FERRARI, όλα πολυτελή,  με αξίες που φτάνουν μέχρι και τα 750.000 ευρώ ανά όχημα. 

Οι παραβάσεις αφορούν -μεταξύ άλλων- μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, πόθεν έσχες για την αγορά, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, φορολογική κατοικία οδηγών κατόχων.

Επιπλέον, καταγράφηκαν και άλλα οικονομικά και μη εγκλήματα, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη σε ένα όχημα, αλλά και αυτοκίνητα με παραποιημένα πλαίσια, πιθανόν κλεμμένα.

Τα πρόστιμα θα καταλογιστούν, μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Μακρο-οικονομία
