Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Οι εθνικές κυβερνήσεις στην ΕΕ να βοηθήσουν στο κόστος ενέργειας

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει λάθος δεδομένα και αν η ΕΕ θέλει βιομηχανία, πρέπει να δώσει περισσότερο χώρο στις εθνικές κυβερνήσεις, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Κωνσταντίνο Γιαζιτζόγλου.

Ερωτηθείς από τον κ. Γιαζιτζόγλου κατά την έναρξη της συζήτησης για το πόσο προβληματίζει τη βιομηχανία το θέμα των πρώτων υλών εν μέσω μιας περιόδου όπου «αμφισβητούνται οι κανόνες», ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος σχολίασε ότι το θέμα δεν είναι μόνο οι πρώτες ύλες αναφερόμενος ειδικότερα στον πόλεμο στην Ουκρανία, τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, την έκθεση Ντράγκι και τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στο κόστος της ενέργειας, σημειώνοντας ότι, ως Ευρώπη, «είμαστε 3-6 φορές ακριβότεροι» από τους μεγάλους ανταγωνιστές ενώ άσκησε έντονη κριτική στις πολιτικές της ΕΕ μιλώντας για τα αντικίνητρα για επενδύσεις και για ανταγωνιστικότητα ως «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος». Όπως είπε, αν η Ευρώπη συνειδητοποιούσε την ανάγκη για βιομηχανία, θα έπρεπε να είχε δώσει χώρο στις εθνικές κυβερνήσεις να βοηθήσουν στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, «όμως έσφιγγαν τον κλοιό».

Παράλληλα έκανε λόγο για λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, τονίζοντας ότι δεν μιλάμε για μια πραγματικά ενοποιημένη αγορά. Ωστόσο σημείωσε ότι γίνονται βήματα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναφέρθηκε επίσης στο χωροταξικό. «Δεν μπορεί να γίνει βιομηχανία εκεί που δεν απαγορεύεται, μα εκεί που ρητά επιτρέπεται…το χωροταξικό πλαίσιο δίνει κατευθύνσεις, θέλαμε να είναι σαφείς οι κατευθύνσεις- θέλαμε να είναι πολύ ξεκάθαρο πού μπορεί να γίνει βιομηχανία» τόνισε.

Κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι, από πλευράς της βιομηχανίας, «δεν έχουμε φροντίσει να τονίσουμε αρκετά τη συμβολή μας στην οικονομία- ο τουρισμός το έχει κάνει…στα δικά μας θέματα δεν έχουμε σύμμαχο την κοινωνία, και αυτό θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας…οι πολιτικοί δεν μπορούν να πάνε κόντρα στους δικούς τους πελάτες, βασική μας προτεραιότητα είναι να βγούμε προς την κοινωνία, να καταλάβουν τη σημασία».