Σχοινάς: Εγκρίνονται 105 επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιέργειας προϋπολογισμού 131 εκατ. ευρώ

Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας (CAQ) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του FAO, που πραγματοποιείται στη Ρόδο.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε ότι τα νέα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας είναι συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 87 εκατ. ευρώ προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση.

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Να σημειωθεί ότι για να καλυφθεί η ζήτηση, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός από 71 σε 78 εκατ. ευρώ, με υπερδέσμευση 112%, ώστε να καλυφθούν όλα τα θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες επενδυτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον κλάδο, η οποία θα ενισχύσει τον εκσυγχρονισμό των μονάδων, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας, στο πλαίσιο ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός συνέδεσε το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας με τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία των φυσικών πόρων. Σημείωσε, δε, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο ήλιος και οι παραλίες της, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.

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Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος καλείται σήμερα να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα πώς μπορεί να παραχθεί περισσότερη και καλύτερη τροφή χωρίς να εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι από τους οποίους εξαρτάται η ίδια η παραγωγή, σημειώνοντας ότι η απάντηση βρίσκεται στη συνεργασία, στην επιστήμη, στην καινοτομία και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό και μεσογειακό όραμα.

Παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, ο υπουργός ανέφερε ότι σήμερα λειτουργούν στη χώρα περίπου 285 μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, περισσότερες από 400 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας και 24 ιχθυογεννητικοί σταθμοί, ενώ ο κλάδος δημιουργεί περισσότερες από 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η συνολική παραγωγή προσεγγίζει τους 141.000 τόνους, με περίπου το 80% να κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές. «Το ελληνικό ψάρι έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικό πρεσβευτή της χώρας μας», σημείωσε.