Ανάπτυξη 1,8% στην Ελλάδα το 2026, με άνοδο πληθωρισμού και νέα μείωση χρέους – Θετικά και αρνητικά στην Εαρινή Έκθεση της Κομισιόν

Ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα το 2026, αλλά και υψηλότερο πληθωρισμό, προβλέπει η Κομισιόν στην Εαρινή Έκθεσή της, αποτυπώνοντας μια εικόνα ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, η οποία όμως συνοδεύεται από νέες πιέσεις στις τιμές και από ανοιχτά μέτωπα στο εξωτερικό ισοζύγιο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς προβλέπεται στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα ανέβει στο 3,7% το 2026, από 2,9% το 2025, πριν υποχωρήσει στο 2,4% το 2027.

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Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% το 2025, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με στήριξη από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Για το 2026, ωστόσο, η Κομισιόν προβλέπει χαμηλότερο ρυθμό, καθώς το ενεργειακό σοκ αναμένεται να περιορίσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και να φρενάρει την κατανάλωση.

Τα θετικά και τα αρνητικά της έκθεσης

Τα θετικά συμπεράσματα της έκθεσης αφορούν κυρίως τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τη μείωση της ανεργίας και τη συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, υπάρχουν και αστερίσκοι, που αφορούν την άνοδο του πληθωρισμού το 2026, τη διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και την επιβράδυνση των επενδύσεων το 2027, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία το 2025 αντιστοιχούσε στο 69% του ΑΕΠ, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,6% το 2026 και κατά 1,7% το 2027, από 2% το 2025. Η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,2% το 2026 και μόλις κατά 0,2% το 2027, μετά την άνοδο 0,3% το 2025.

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Οι επενδύσεις παραμένουν, πάντως, βασικό στήριγμα της οικονομίας. Η Κομισιόν προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 7,3% το 2026, μετά το 8,9% του 2025. Για το 2027, όμως, η άνοδος περιορίζεται στο 1,3%, στοιχείο που δείχνει την επίδραση από τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 2025 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 16,9% του ΑΕΠ.

Εξαγωγές, εισαγωγές και εξωτερικό ισοζύγιο

Στο εξωτερικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,7% το 2026 και κατά 3,1% το 2027. Οι εισαγωγές, όμως, αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα το 2026, κατά 3,3%, πριν περιοριστούν σε ρυθμό 2,3% το 2027. Η Κομισιόν συνδέει την εξέλιξη αυτή με την υψηλή εισαγωγική εξάρτηση των επενδύσεων, η οποία κρατά ανοιχτή την πίεση στο εξωτερικό ισοζύγιο.

Η συμβολή της εγχώριας ζήτησης στην ανάπτυξη εκτιμάται στις 2,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και στις 1,4 μονάδες το 2027. Αντίθετα, οι καθαρές εξαγωγές προβλέπεται να αφαιρέσουν 0,8 μονάδες από την ανάπτυξη το 2026, ενώ το 2027 αναμένεται να επιστρέψουν σε οριακά θετική συμβολή 0,2 μονάδων.

Στο εξωτερικό ισοζύγιο, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να διευρυνθεί στο 7,1% του ΑΕΠ το 2026, από 6% το 2025, πριν περιοριστεί στο 6,1% το 2027. Το εμπορικό έλλειμμα στα αγαθά εκτιμάται στο 14,7% του ΑΕΠ το 2026 και στο 13,9% το 2027, από 13,6% το 2025.

Πληθωρισμός και πιέσεις στις τιμές

Στο μέτωπο των τιμών, η Εαρινή Έκθεση προβλέπει άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3,7% το 2026, από 2,9% το 2025. Η αύξηση αποδίδεται στις ενεργειακές τιμές και στη σταδιακή μετακύλιση του κόστους σε μη ενεργειακά αγαθά και υπηρεσίες.

Για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,4%, αν και η Κομισιόν σημειώνει ότι ο πληθωρισμός χωρίς ενέργεια και τρόφιμα θα παραμείνει αυξημένος. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ προβλέπεται στο 2,9% το 2026 και στο 2,7% το 2027, από 2,8% το 2025.

Ανεργία, μισθοί και κόστος εργασίας

Στην αγορά εργασίας, η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027, από 8,9% το 2025. Η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό, κατά 0,8% το 2026 και κατά 0,4% το 2027.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η ανεργία είχε υποχωρήσει στο 8,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,6% το 2026 και κατά 4% το 2027, μετά το 3,5% του 2025. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,6% το 2026 και κατά 2,8% το 2027, από 2,3% το 2025. Η Κομισιόν συνδέει τις μισθολογικές πιέσεις με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, κυρίως στον τουρισμό και στις κατασκευές.

Πλεονάσματα και μέτρα στήριξης

Στα δημοσιονομικά, η Ελλάδα προβλέπεται να διατηρήσει πλεονάσματα σε όλη την περίοδο 2025-2027. Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στο 1,7% του ΑΕΠ το 2025, υψηλότερα από την πρόβλεψη 1,1% που είχε κάνει η Κομισιόν το φθινόπωρο του 2025. Για το 2026 προβλέπεται πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ και για το 2027 πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ.

Η έκθεση ενσωματώνει δημοσιονομικά μέτρα κόστους 0,6% του ΑΕΠ για το 2026 και μόνιμου κόστους 0,8% του ΑΕΠ από το 2027. Σε αυτά περιλαμβάνονται μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, στον φόρο ακινήτων και στον ΦΠΑ, καθώς και αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς του Δημοσίου.

Παράλληλα, η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη προσωρινά μέτρα στήριξης για την ενέργεια, κόστους 0,2% του ΑΕΠ, καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις περίπου 0,1% του ΑΕΠ για την ενίσχυση συνταξιούχων και την αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων στο επίδομα ενοικίου.

Στο πεδίο των αμυντικών δαπανών, η Κομισιόν προβλέπει αύξηση από 2,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 2,6% του ΑΕΠ το 2026. Η αύξηση των εσόδων, με στήριξη από την ονομαστική ανάπτυξη, εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσει μέρος του δημοσιονομικού κόστους των μέτρων.

Νέα μείωση του χρέους

Το δημόσιο χρέος συνεχίζει να κινείται καθοδικά. Από 154,2% του ΑΕΠ το 2024, υποχώρησε στο 146,1% το 2025 και προβλέπεται να μειωθεί στο 140,7% το 2026 και στο 134,4% το 2027. Η Κομισιόν σημειώνει ότι το χρέος του 2025 ήταν σχεδόν 43 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την κορυφή που είχε καταγραφεί το 2018.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών παραμένει αρνητικό το 2026, στο -0,4%, αλλά προβλέπεται να περάσει σε θετικό έδαφος το 2027, στο 1,7%, μετά το -2,7% του 2025. Στο διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, η Κομισιόν προβλέπει -0,7% του δυνητικού ΑΕΠ το 2026 και -0,9% το 2027, από 0,5% το 2025.

Ο βασικός κίνδυνος για την οικονομία

Ως βασικός κίνδυνος για την ελληνική οικονομία καταγράφεται η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, μια παρατεταμένη πίεση στις ενεργειακές τιμές θα μπορούσε να επιβαρύνει τις εξαγωγές υπηρεσιών, κυρίως τον τουρισμό, ενώ οι επενδύσεις παραμένουν εξαρτημένες από εισαγόμενα αγαθά και η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης περιορίζει τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2027.