Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής ευκαιρία για επενδύσεις – Διαχείριση κονδυλίων με χειρουργική ακρίβεια

Τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να υπάρξει μια επιτυχημένη βιομηχανική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανέδειξε από τη Διάσκεψη του ΟΟΣΑ στο Παρίσι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Εurogroup.

Ο κ. Πιερρακάκης από το βήμα της Διάσκεψης του ΟΟΣΑ αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στην άρση των δεσμευτικών περιορισμών εξηγώντας ότι χρειαζόμαστε τις απαραίτητες δεξιότητες και υποδομές καθώς και κλίμακα, χρηματοδότηση και διάχυση.

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Επανήλθε στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία αποτελείται από μια σειρά πραγμάτων: από τη δυνατότητα μιας νεοφυούς επιχείρησης να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα, έως την τραπεζική ενοποίηση και το να μη χρειάζεται να γίνεται η ίδια δουλειά 27 φορές από τις εθνικές κεφαλαιαγορές, αλλά να γίνεται μόνο μία.

Όλα αυτά μαζί αποτελούν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για επιτυχία, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη που μίλησε και για την απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει μια πολύ σαφής στρατηγική αντίληψη για την τεχνολογία.

Πρέπει να επικεντρωθούμε στους νικητές μας και στο πώς θα τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν περαιτέρω, σημείωσε μεταξύ άλλων για να καταλήξει ότι έχουμε 3 επιλογές:

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Η πρώτη επιλογή είναι να δημιουργήσουμε οικοσυστήματα γύρω από τους νικητές Η δεύτερη επιλογή είναι να δημιουργήσουμε πλεονέκτημα σε τομείς όπου χρειαζόμαστε στρατηγική αυτονομία, όπως με την Airbus και το Galileo Επίσης, αυτό που κάνουμε βραχυπρόθεσμα για τη διαχείριση των κρίσεων πρέπει να είναι συμβατό και ευθυγραμμισμένο με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές φιλοδοξίες της ΕΕ

Το ΔΝΤ ανέφερε πρόσφατα ότι ο αντίκτυπος που βιώνει η Ευρώπη από την κρίση στη Μέση Ανατολή στον τομέα της ενέργειας είναι κατά 12% μικρότερος απ’ ό,τι θα ήταν εάν δεν είχαμε πραγματοποιήσει στρατηγικές επενδύσεις στην ενέργεια από το 2022 και μετά.

Άρα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Δημοσιονομική Βιωσιμότητα και Βιομηχανική Πολιτική

Προσπαθούμε να επιτύχουμε πολλούς στόχους ταυτόχρονα, είπε ο κ. Πιερρακάκης. Εξήγησε ότι από τη μία πλευρά, επιδιώκουμε να χρηματοδοτήσουμε τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας και, από την άλλη, να διαχειριστούμε τις άμεσες προκλήσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς κρίσεις, όπως αυτή που εκτυλίσσεται σήμερα στη Μέση Ανατολή. Και καλούμαστε να το πράξουμε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος βρίσκονται σε δυσμενέστερη κατάσταση, σε σύγκριση με το 2022, όταν πραγματοποιήθηκε δηλαδή η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σχετικά με την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς, σημείωσε ότι η απόφαση αυτή συμβαδίζει με πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία παρουσιάστηκε στους Ευρωπαίους Υπουργούς και σύμφωνα με την οποία ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή για την Ευρώπη είναι κατά 12% μικρότερος χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε ενεργειακές υποδομές και συστήματα ενεργειακής ασφάλειας.

Υπάρχει, λοιπόν, ένα σημαντικό δίδαγμα τόνισε: οι παρεμβάσεις που υλοποιούμε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα πρέπει να είναι συμβατές με τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Και ασφαλώς χρειάζεται να κατευθύνουμε τους πόρους μας με χειρουργική ακρίβεια. Αυτό ακριβώς πράξαμε στον τομέα της άμυνας.

Ο κ. Πιεαρρακκης αναφέρθηκε ειδικότερα στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της φύλαξης των συνόρων και σε μια σειρά άλλων κρίσιμων πεδίων. Παράλληλα, είναι αυτονόητο, όπως είπε, ότι σε όλους αυτούς τους τομείς πρέπει να κινητοποιηθούν και ιδιωτικά κεφάλαια.

Ειδικά για τις τηλεπικοινωνίες είπε ότι εάν η Ευρώπη είχε προχωρήσει σε μία ενιαία δημοπρασία φάσματος συχνοτήτων και εάν τα σχετικά έσοδα είχαν συγκεντρωθεί και αξιοποιηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα είχαμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα πολύ ισχυρότερο οικοσύστημα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

«Ας αποτελέσει αυτό ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων που έχουμε όταν σχεδιάζουμε πολιτικές με στόχο το μέγιστο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, αξιοποιώντας τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια κεφάλαια σε τομείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και ανταποκρίνονται στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές μας επιδιώξεις», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης