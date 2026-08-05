Αεροδρόμιο Αθήνας: Αύξηση 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – 19,68 εκατ. επιβάτες το 2026

Ανοδικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Ιούλιο, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) να καταγράφει αύξηση 4,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας διαμορφώθηκε τον Ιούλιο σε 3,93 εκατ. επιβάτες, ξεπερνώντας τα περσινά επίπεδα, παρά το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει τον κλάδο των αερομεταφορών.

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Άνοδος σε εσωτερικές και διεθνείς μετακινήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν θετική πορεία.

Οι επιβάτες των εσωτερικών δρομολογίων αυξήθηκαν κατά 3,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 5,3%.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της Αθήνας ως τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού, με τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης.

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Στα 19,68 εκατ. οι επιβάτες στο επτάμηνο

Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έφτασε τα 19,68 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,7%, ενώ η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 4,4%.

Αυξήθηκαν και οι πτήσεις

Παράλληλα, ανοδική πορεία σημείωσε και ο αριθμός των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Στο επτάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 165.771 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 3,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο 3,3%.

Η πορεία του ΔΑΑ κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους δείχνει ότι η αεροπορική κίνηση διατηρεί τη δυναμική της, με την Αθήνα να συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον χάρτη των διεθνών μετακινήσεων.