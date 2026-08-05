Μακρο-οικονομία

Τιμές ηλεκτρισμού: Που βρίσκεται πλέον η Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ε.Ε. σε χονδρική και λιανική

Πτωτική τάση χαρακτηρίζει τη χώρα μας σε σχέση με την Ε.Ε.
Τιμές ηλεκτρισμού: Που βρίσκεται πλέον η Ελλάδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ε.Ε. σε χονδρική και λιανική
Χάρης Αποσπόρης
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Τα νέα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον ενεργειακό εφοδιασμό στη ΝΑ Ευρώπη, οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των τιμών ηλεκτρισμού. Στο σύνολο της Ε.Ε. η χονδρική ρεύματος κυμάνθηκε τον τελευταίο μήνα από 117 έως 161 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ ακριβές τιμές παρατηρούνται εσχάτως ακόμα και σε παραδοσιακά φθηνές χώρες όπως π.χ. η Ισπανία.

Η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού είχε χθες 155 ευρώ χονδρική ρεύματος, τη στιγμή που η Γερμανία βρισκόταν στα 149, η Ουγγαρία στα 186, η Ιταλία στα 194 και η Γαλλία στα 134.

Αν δούμε την εικόνα σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, η Ελλάδα είναι φέτος στη 15η θέση των ακριβότερων αγορών στην Ε.Ε. με 95 ευρώ, από ένα σύνολο 27 κρατών-μελών Στην κορυφή βρίσκεται η Ιρλανδία (133 ευρώ), η Ιταλία (132) και η Ουγγαρία (119). Φθηνότερες είναι οι Πορτογαλία (58), Ισπανία (59) και Γαλλία (67).

Η χονδρική, βεβαίως, αποτελεί έναν μονάχα παράγοντα που καθορίζει στη συνέχεια τις τιμές λιανικής που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Αν δούμε το μέσο όρο του κόστους που πλήρωσε ένα ελληνικό νοικοκυριό τον Ιούλιο, ανήλθε σε 30,06 λεπτά ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο ΗΕΡΙ. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν τους φόρους με τα τέλη, όπως και την αγοραστική δύναμη της κάθε χώρας.

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Έτσι, η Ελλάδα στη λιανική ήταν 14η ανά την Ευρώπη τον τελευταίο μήνα, αν και βρίσκεται ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο των 28,44 λεπτών.

Πρόκειται για ένα κόστος αμετάβλητο σε μηνιαία βάση, καθώς τον Ιούνιο έφτανε τα 30,03 λεπτά και το Μάιο στα 30,11 λεπτά.

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