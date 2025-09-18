Αγώνας δρόμου για να πάρει η Ουκρανία το φυσικό αέριο που χρειάζεται μέσω Ελλάδας

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα ως την έναρξη του φετινού χειμώνα, που για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έρχεται πολύ νωρίτερα από ότι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Η Ουκρανία θα χρειαστεί κάθε μόριο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών της σε φυσικό αέριο και η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου καλή, διότι οι αποθήκες της είναι γεμάτες μόλις κατά 24%, έναντι 80% κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η ΕΕ και τα κράτη της ΝΑ Ευρώπης έβαλαν στόχο φέτος το καλοκαίρι να διευκολύνουν τη μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Η αφετηρία είναι τα δύο ελληνικά τερματικά LNG της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, όπως και ο αγωγός ΤΑΡ, με αξιοποίηση του δικτύου αγωγών σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Συνολικά, επιλέχθηκαν τρεις διαφορετικοί διάδρομοι που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σε αέριο των χωρών στα βόρεια, όπως είναι δηλαδή η Ουκρανία και η Μολδαβία.

Η πραγματικότητα, όμως, υπήρξε απογοητευτική, καθώς στις μέχρι τώρα μηνιαίες δημοπρασίες το ενδιαφέρον της αγοράς ήταν πολύ χαμηλό. Στελέχη του κλάδου δήλωσαν ότι οι υψηλές ταρίφες μεταφοράς και η ρυθμιστική ασάφεια δεν επέτρεψαν τη δέσμευση υψηλότερων ποσοτήτων. Ειδικοί που μίλησαν στο Montel έκαναν λόγο για βιαστικά σχεδιασμένες δημοπρασίες που δεν είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ο διευθυντής εμπορικών θεμάτων του ΔΕΣΦΑ, Σωτήρης Μπράβος, δήλωσε σχετικά στο πρακτορείο ότι το προϊόν που διατέθηκε μέσω του πρώτου διαδρόμου σχεδιάστηκε για μια δημοπρασία και όχι για επτά διαφορετικές. Πάντως, ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι πλήρως συμβατό με τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Την εικόνα συμπληρώνουν γραφειοκρατικά και ρυθμιστικά εμπόδια στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα οποία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έθεσε στην πρόσφατη συζήτηση που είχε στο Gastech Forum στο Μιλάνο.

Πλέον, οι διαχειριστές και η ΕΕ επιχειρούν να βελτιώσουν τους όρους στις επόμενες δημοπρασίες, ώστε να αυξηθεί το αέριο προς την Ουκρανία έστω την τελευταία στιγμή. Αυτή την Παρασκευή (19.9.2025) διεξάγεται η νέα δημοπρασία, με ελπίδα να δεσμευτούν υψηλότερες ποσότητες από ότι πριν.

Στο θέμα στάθηκαν πρόσφατα και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, κατά τις επαφές τους με την ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια της επίσκεψης στη χώρα μας του υπουργού Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ. Όπως μετέφεραν, ο Κάθετος Διάδρομος είναι μεν επιτυχημένος και έχει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ, όμως χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες.