ΥΠΕΝ: Στο Block 2 το κέντρο βάρους της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY αντί για το Block «Δυτικά της Κρήτης»

Σε απάντηση στον τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σήμερα (25.5.2026) το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Block «Δυτικά της Κρήτης». Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του νωρίτερα, ρωτούσε την κυβέρνηση γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY από το συγκεκριμένο Block στην Κρήτη.

Το ΥΠΕΝ διευκρινίζει ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY επέλεξε να συνεχίσει τις έρευνες στο Block «Δυτικά της Κρήτης» λόγω υψηλού κόστους αλλά και διαδικασιών που θα πάρουν χρόνο, δίνοντας προτεραιότητα στη γεώτρηση στο Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:

«Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση, απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ επιλέγει για λόγους μικροπολιτικής σκοπιμότητας να καλλιεργεί εντυπώσεις, παρότι όφειλε να γνωρίζει πώς λειτουργεί διεθνώς η αγορά των υδρογονανθράκων. Η κοινοπραξία της ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY θα πραγματοποιήσει στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027 την πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα στη χώρα. Μάλιστα, στις 15 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης μεταξύ της Energean (ως operator της κοινοπραξίας) και της εταιρείας Stena Drilling.

Η γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων κατανέμουν τα κεφάλαια τους για έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιολογώντας και συγκρίνοντας διαρκώς τις προοπτικές και την ωριμότητα όλων των διαθέσιμων επιλογών τους. Η πραγματικότητα αυτή τις οδηγεί να προχωρούν σε τακτικές αναθεωρήσεις του χαρτοφυλακίου των χωρών και των συγκεκριμένων οικοπέδων που διαθέτουν. Αυτό προς γνώσιν του ΠΑΣΟΚ συνιστά διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αναφορικά με το οικόπεδο δυτικώς της Κρήτης, η κοινοπραξία των ExxonΜobil και HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες (2D) σεισμικές έρευνες στην περιοχή και πριν εξαντλήσουν το διαθέσιμο χρόνο για να αποφασίσουν, ενημέρωσαν εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ότι δεν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση ερευνών. Σημειώνεται ότι η είσοδος στην επόμενη φάση θα απαιτούσε μια πολύ σημαντική δαπάνη για την εκτέλεση τρισδιάστατων (3D) σεισμικών ερευνών, προτού να είναι σε θέση η κοινοπραξία να λάβει απόφαση για γεώτρηση.

Συνεπώς, οι εταίροι της κοινοπραξίας επέλεξαν αντί για την δαπάνη σε νέες σεισμικές έρευνες στα Δυτικά της Κρήτης και την μεσολάβηση επιπλέον 2 με 3 ετών έως ότου να είναι σε θέση να αποφασίσουν για πιθανή γεώτρηση, να προχωρήσουν άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2.

Ωστόσο, η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις δυνατότητες να εκτελεστούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που θα επιτρέψουν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να συνεχίσουν την εξερεύνηση δυτικά της Κρήτης. Είναι σαφές ότι αυτό που επιλέγουν ορισμένοι να βαφτίσουν ως «αποτυχία», αποτελεί μια πάγια πρακτική των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών στη δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σε όλον τον πλανήτη.

Η δήθεν «αποτυχημένη» πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι, στην πραγματικότητα, αυτή που οδηγεί στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε μεγάλο βάθος στην Πατρίδα μας μετά την Μεταπολίτευση. Καλό θα ήταν την επόμενη φορά που ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ αποφασίσει να εγκαλέσει την Κυβέρνηση, να ενημερωθεί για τους χρόνους, τις πρακτικές και την ουσιαστική λειτουργία της αγοράς των υδρογονανθράκων».