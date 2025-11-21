Αγώνας δρόμου για τα “ευεργετικά” 4,5 GW σε μπαταρίες, ώστε να αποσυμπιεστεί το σύστημα ηλεκτρισμού

Ο ρυθμός με τον οποίο θα εγκατασταθούν μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες τα επόμενα χρόνια θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αν θα αντιμετωπίσει πίεση το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας προς τα τέλη της δεκαετίας.

Σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα ούτε μια μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, ενώ το πρώτο βήμα θα γίνει ως το επόμενο καλοκαίρι με 700 MW επιχορηγούμενων έργων από τους τρεις διαγωνισμούς. Παράλληλα, το ΥΠΕΝ έχει δεχτεί αιτήσεις για πάνω από 11 GW από επιχειρήσεις, για μπαταρίες που θα λειτουργούν χωρίς οποιαδήποτε στήριξη. Από αυτό το νούμερο, θα γίνουν δεκτά 3,8 GW για ένα άθροισμα 4,5 GW.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τα οποία φέτος εκτιμάται ότι θα κλείσουν στα 12,5 GW εγκαταστάσεων. Μάλιστα, εντός του 2026 αναμένεται να σπάσουν το φράγμα των 13,5 GW, που είναι και ο εθνικός στόχος που είχε τεθεί για το 2030, όπως δήλωσε χθες σε εκδήλωση της Solarplaza ο ενεργειακός σύμβουλος, Στέλιος Ψωμάς.

Σε περίπτωση που οι μπαταρίες καθυστερήσουν, τότε είναι πιθανό η χώρα μας να αντιμετωπίσει ζητήματα ευστάθειας του συστήματος. Ο ευρωπαϊκός διαχειριστής ENTSO-E δημοσίευσε προ ημερών μελέτη, η οποία δείχνει πως το 2030 η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στην Ελλάδα θα είναι δεκαπλάσια σε σχέση με το ελάχιστο φορτίο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ορισμένες φορές θα είναι δύσκολη η διαχείριση της παραπανίσιας ενέργειας για τους διαχειριστές. Κατ’ επέκταση, ο ENTSO-E προτείνει τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου, πράγμα που έχει αρχίσει να κάνει ήδη ο ΑΔΜΗΕ με σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν φέτος.

Πάντως, κοινός τόπος είναι ότι η αποθήκευση χρειάζεται…χθες, καθώς θα ωφελήσει όχι μόνο το σύστημα και τις επιχειρήσεις, αλλά θα ρίξει και τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.