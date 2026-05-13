Bloomberg: Η Ελλάδα εξετάζει περαιτέρω πρόωρη αποπληρωμή χρέους από τα δάνεια διάσωσης

Η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπληρώσει ακόμη μεγαλύτερο μέρος των δανείων «διάσωσης», νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους φέτος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η χώρα σχεδιάζει ήδη μια πρόωρη αποπληρωμή χρέους τον επόμενο μήνα ύψους 6,9 δισ. ευρώ, από τα δάνεια της εποχής των Μνημονίων αλλά εάν αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια από τις αγορές θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο αποπληρωμής μεγαλύτερου μέρους του επίσημου χρέους, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προχωρήσει σε επαναγορά υφιστάμενων ομολόγων, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η Ελλάδα συνεχίζει να ξεπερνά τους δημοσιονομικούς της στόχους, παράγοντας υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (το μέτρο των εσόδων μείον τις δαπάνες, εξαιρουμένων των πληρωμών τόκων) αλλά και συνολικά πλεονάσματα του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Μια περαιτέρω πρόωρη αποπληρωμή χρέους είναι κίνηση που ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης, γνωστό ως Greek Loan Facility, 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι έχει έναν από τους μεγαλύτερους λόγους χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στον κόσμο, η Ελλάδα ενδέχεται να μην είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης το 2026 καθώς θα ξεπεραστεί από την Ιταλία, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες προβλέψεις των δύο χωρών, σημειώνει το Bloomberg.