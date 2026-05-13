Σχοινάς: «Παγώνουν» οι νέες δράσεις ενισχύσεων βιολογικών, έρχονται μεταρρυθμίσεις και νέο πλαίσιο ελέγχων

Ενισχύσεις ύψους 1,265 δισ. ευρώ έχουν δοθεί την περίοδο 2017-2024 για την βιολογική παραγωγή, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, που παρουσίασε τα στοιχεία των ελέγχων σε παραγωγούς και φορείς πιστοποίησης κατά το 2025.

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκε από 34.000 το 2020 σε 119.000 το 2024 (+250%), σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαργαρίτη Σχοινά στο πλαίσιο της εποπτείας της βιολογικής παραγωγής.

Η ζήτηση για νέες δράσεις ήταν υπερβολικά υψηλή κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με ενδεικτικό ότι για τη δράση βιολογικής μελισσοκομίας, προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό κατά 874%.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε καθολικός έλεγχος των 16 εγκεκριμένων φορέων πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής και δειγματοληπτικός έλεγχος 737 παραγωγών που έκαναν αίτηση για ένταξη στις δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΥπΑΑΤ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν υψηλά ποσοστά οικειοθελών αποχωρήσεων μετά την ανακοίνωση της διενέργειας ελέγχων, καθώς και υψηλά ποσοστά ευρημάτων μη συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα 1 στους 3 ελέγχους είχε ευρήματα μη συμμόρφωσης (35%) και 1 στους 5 αποχώρησε οικειοθελώς (20,5%), δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς (55,5%), είτε αποχώρησαν είτε είχαν ευρήματα.

Επιπλέον, οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης οδήγησαν σε μέτρα αναστολής και σε χρηματικά πρόστιμα. Συνολικά επιβλήθηκαν 8 χρηματικά πρόστιμα σε 6 φορείς, ενώ αποφασίστηκε 6μηνη αναστολή έγκρισης σε 3 φορείς πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2025 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Υπουργείου Ανάπτυξης είχε επίσης προχωρήσει σε αναστολή διαπίστευσης 2 φορέων πιστοποίησης.

Τα μέτρα για τον κλάδο βιολογικών

Ο Υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

Ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας

«Πάγωμα» νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2021-2027

Αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου και δημιουργία νέου συστήματος ελέγχων, με βάση εκκίνησης τις προτάσεις της Task Force για τη βιολογική παραγωγή

«Πάγωμα» εγκρίσεων νέων φορέων πιστοποίησης μέχρι την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του θεσμικού πλαισίου και του συστήματος ελέγχων.

Το ΥΠΑΑΤ έχει κοινοποιήσει τα παραπάνω στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία για τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να θωρακιστεί η αξιοπιστία της βιολογικής παραγωγής και να προστατευτούν οι καταναλωτές και οι έντιμοι παραγωγοί.