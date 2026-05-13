ΤUI: Ελλάδα και Ισπανία ευνοούνται από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Η Ελλάδα και η Ισπανία αναμένεται να ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις «της τελευταίας στιγμής», τις οποίες επιλέγουν φέτος οι τουρίστες στο περιβάλλον γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί με επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της TUI, του μεγαλύτερου παγκοσμίως ταξιδιωτικού ομίλου.

Ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να τροφοδοτεί την τάση για κρατήσεις «της τελευταίας στιγμής».

«Τα αποτελέσματά μας, μαζί με τη συνολική αγορά, δείχνουν μια τάση προς όλο και περισσότερες βραχυπρόθεσμες κρατήσεις», αναφέρει η TUI στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τριμήνου και επισημαίνει ότι από τους καταναλωτές οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν οι μισοί δεν έχουν ακόμη κάνει κράτηση. «Η ζήτηση μετατοπίζεται προς την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων και των Καναρίων Νήσων, καθώς και προς την Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται να είναι οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί αυτό το καλοκαίρι», αναφέρει ο όμιλος και προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση των μέσων τιμών, προκειμένου να αντισταθμιστεί εν μέρει το αυξανόμενο κόστος.

Οι αυξήσεις είναι ήδη αισθητές στα ξενοδοχεία και στα κρουαζιερόπλοια της TUI, η οποία παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες υπολογίζονται σε 40 εκατ. ευρώ και του τυφώνα Τζαμάϊκα 21 εκατ. ευρώ, εμφάνισε έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο στα 3,7 δισ. ευρώ (με αύξηση 1,3%, όπως και στο εξάμηνο) αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση σε όλους τους τομείς.

Tα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) του ομίλου στο δεύτερο τρίμηνο, ανήλθαν σε ζημιές 206 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 12% ή σε 133 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο με βελτίωση 42%.

Ο όγκος των πελατών του ομίλου αυξήθηκε κατά +2% στα 5,6 εκατομμύρια ευρώ στο τρίμηνο, χάρη στις εμπειρίες διακοπών ενώ το καθαρό χρέος παρέμεινε σταθερό στα 3 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026.