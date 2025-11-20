Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Έφτασε η έγκριση των πληρωμών από την Κομισιόν, σε 10 ημέρες πληρώνεται το 70% – Τι δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

Χθες βράδυ (19.11.2025) δόθηκε η έγκριση από την Κομισιόν για την καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σήμερα (20.11.2025) στο Open.

Όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης έως τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι προκαταβολές για τις βασικές ενισχύσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 70%, ενώ έως το τέλος του Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα επιδοτήσεων (μελισσοκομίας, αποζημιωτικά κ.α.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κριτήριο για τις επιδοτήσεις στους κτηνοτρόφους που θα δοθούν φέτος θα είναι η παραγωγή κρέατος και γάλακτος καθώς και η αγορά ζωοτροφών.

Από του χρόνου θα εφαρμοστούν τεχνολογικές αλλαγές καθώς σταδιακά από το 2026 θα μπει σε χρήση το τσιπάκι για κάθε ζώο.

Επιπλέον, το πλαίσιο θα αλλάξει έτσι ώστε να μην μπορούν να δηλωθούν ως βοσκοτόπια σημεία εκτός του τόπου κατοικίας του κτηνοτρόφου και των όμορων περιοχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι το 2026, ειδικά για την κτηνοτροφία, θα υπάρχει ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου με τσιπάκια στα πρόβατα και στα κατσίκια. Με τον τρόπο αυτό θα καταγράφεται με ακρίβεια ο αριθμός των ζώων, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και να μην χρειάζονται δηλώσεις σε Ε1, Ε3, Ε9, ούτε «τεχνικές λύσεις». Υπογράμμισε όμως ότι αυτό το σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2026 και ότι φέτος θα ισχύσει ένα μεταβατικό σχήμα.

Όπως ανέφερε, για τη φετινή χρονιά, επειδή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα όλα αυτά τα εργαλεία, συμφωνήθηκε να εφαρμοστεί ένα υβριδικό σύστημα ελέγχων. Στις καλλιέργειες θα ληφθούν υπόψη δηλώσεις ΑΤΑΚ και διασταυρώσεις με τα στοιχεία του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ενώ στην κτηνοτροφία –όπου, όπως είπε, εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα– θα εφαρμοστεί ένα ειδικό σχήμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη γίνει οι δηλώσεις και η προθεσμία έληξε στις 28 Οκτωβρίου. Στο στάδιο τώρα του ελέγχου και της επεξεργασίας, οι υπηρεσίες θα βασιστούν σε στοιχεία που αφορούν την παραγωγή γάλακτος και κρέατος, αλλά και την αγορά ζωοτροφών. Αυτά τα δεδομένα θα λειτουργήσουν ως τεκμήρια, προκειμένου να αποδεικνύεται αν ο κτηνοτρόφος διαθέτει, έστω και κατά προσέγγιση και με τεκμαρτό τρόπο, τον αριθμό ζώων που έχει δηλώσει.

Σε σχετική διευκρίνιση, ο Χατζηδάκης έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση κάποιου που δηλώνει ότι έχει πρόβατα και κατσίκια, αλλά δεν παραδίδει γάλα ή κρέας και δεν αγοράζει ζωοτροφές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο έλεγχος θα είναι αυστηρός.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη λεγόμενη «τεχνική λύση» στην κτηνοτροφία, τονίζοντας ότι αυτή πλέον καταργείται. Υπενθύμισε πως υπήρχαν περιπτώσεις κτηνοτρόφων, για παράδειγμα σε νησιά, που δήλωναν βοσκοτόπια σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία ή η Θράκη. Όπως είπε, αυτό σταματά και στη θέση του εισάγεται το κριτήριο της ομορότητας: ο κτηνοτρόφος θα μπορεί να δηλώνει βοσκοτόπια μόνο στον νομό όπου βρίσκεται και σε γειτονικούς νομούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η ρύθμιση συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη λογική συνοχή και αξιοπιστία στο σύστημα.

Με βάση όλα αυτά που, όπως τόνισε, οριστικοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα με την Κομισιόν, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι πλέον η διαδικασία περνά στους τεχνικούς ελέγχους και στα πληροφοριακά συστήματα. Όπως είπε, θα χρησιμοποιηθεί ο αναγκαίος αλγόριθμος, προκειμένου να υπολογιστούν και να καταβληθούν οι ενισχύσεις, έχοντας ήδη εξασφαλιστεί η έγκριση για τον τρόπο πληρωμής.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι τώρα βρισκόμαστε στη φάση της πληρωμής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, η οποία, όπως κάθε χρόνο, αντιστοιχεί στο 70%. Εκτίμησε ότι η πληρωμή αυτή θα πραγματοποιηθεί σε περίπου δέκα ημέρες, επισημαίνοντας όμως ότι δεν μπορεί να δώσει απόλυτα συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς πρόκειται για τεχνικό θέμα στο οποίο εργάζονται δεκάδες άνθρωποι. Υπογράμμισε ότι καταβάλλεται καθημερινά προσπάθεια από την κυβέρνηση και ότι ο ίδιος έχει συνεχείς συσκέψεις με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τη συνέχεια, ο Χατζηδάκης ανέφερε ότι, αφού ολοκληρωθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, θα καταβληθεί και το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Παράλληλα, έκανε λόγο για το λεγόμενο «μέτρο 23», ένα μέτρο με αποζημιωτικό χαρακτήρα για τους αγρότες, το οποίο, όπως είπε, θα καταβληθεί περίπου την ίδια περίοδο, λίγο πριν ή λίγο μετά, με πιθανότερο χρονικό σημείο λίγο αργότερα.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, και συγκεκριμένα έως τα τέλη Δεκεμβρίου, θα έχουν πληρωθεί και άλλα προγράμματα, συνολικά 7-8, μικρότερης κλίμακας, στα οποία υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω των αναταράξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ τους τελευταίους μήνες. Θύμισε ότι μέσα στον Οκτώβριο καταβλήθηκαν ήδη ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία και άλλα αποζημιωτικά προγράμματα και σημείωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πληρωθούν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, προγράμματα δασώσεων και άλλα αντίστοιχα σχήματα.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι θα καταβληθούν σημαντικά ποσά και στο πλαίσιο του Πυλώνα 2 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για προγράμματα που αφορούν αναδιαρθρώσεις στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά, όπως είπε, βρίσκονται σε ορίζοντα περίπου ενός μήνα.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν θα υπάρξουν πληρωμές σε παραγωγούς που δεν θα έχουν ακόμη πλήρως ελεγχθεί, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ο Χατζηδάκης ήταν κατηγορηματικός ότι αυτό δεν θα συμβεί. Τόνισε ότι θα εφαρμοστούν τα τεκμήρια που περιέγραψε και ότι οι πληρωμές θα γίνουν με βάση αυτά τα κριτήρια, ώστε το σύστημα να είναι όσο το δυνατόν δικαιότερο και πιο αξιόπιστο.