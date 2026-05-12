Great Sea Interconnector: Πράσινο φως από την τετραμερή στη Λευκωσία για τον ΑΔΜΗΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Πράσινο φως από τη συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία, για τον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να υποβάλει επίσημα αίτημα χρηματοδότησης για τον GSI προς την ΕΤΕπ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του έργου του καλωδίου ιδιαίτερα στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία και αξιολογήθηκε ως θετική εξέλιξη η κοινή επιστολή των Υπουργών Παπασταύρου και Δαμιανού για την χρηματοδότηση του έργου, κατόπιν μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Επισημαίνεται ότι η μελέτη που θα υλοποιήσει η ΕΤΕπ θα αποσαφηνίσει τις αναγκαίες οικονομοτεχνικές παραμέτρους της εν λόγω διασύνδεσης και θα ανοίξει τον δρόμο για δυνητική συμμετοχή επενδυτών.

Στη συνάντηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI), συμμετείχαν ο Υπουργός κ. Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Τσάφος, ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας, κ. Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κ. Ειρήνη Πική, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Dan Jorgensen, η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jorgensen, o Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), κ. Μάνος Μανουσάκης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Ιωάννης Τσακίρης.